Vladislav Blănuță, reacție după convocarea la echipa națională U21. “Nu mă așteptam la asta”

Vladislav Blănuță este jucătorul celor de la FC U Craiova 1948 și a fost convocat la U21. Atacantul oltenilor s-a arătat surprins după ce a fost selecționat de Daniel Pancu și susține că nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple atât de repede.

Vladislav Blănuță, reacție după convocarea la echipa națională U21

În cadrul unui interviu pentru , . Atacantul a explicat că nu se aștepta să fie convocat atât de rapid, dar se bucură foarte mult de acest lucru. Jucătorul oltenilor este pregătit să ofere maximul pentru “tricolor”.

ADVERTISEMENT

“Mă simt foarte bine și nu mă așteptam să fiu convocat atât de rapid. Mă bucur că mi s-a oferit această șansă și îmi doresc să o fructific la maxim. L-am probat (n.r. tricoul echipei naționale) și mă simt bine. Nu pot să zic o anumită cifră, dar vreau să ajut echipa cât mai mult și să realizăm împreună niște victorii fantastice”, a declarat Vladislav Blănuță.

Începuturile în fotbal: “La 14 ani mi-am luat inima-n dinți”

Vladislav Blănuță a explicat care au fost începuturile sale în fotbal. Jucătorul de la FC U Craiova 1948 a început junioratul la 10 în Cehia, apoi a urmat o perioadă în Moldova, țara sa natală. La 14 ani a făcut o schimbare majoră în carieră și s-a mutat singur la București pentru a face performanță în fotbal. Decizia nu a fost în zadar, pentru că și-a terminat junioratul în Italia, la Pescara, unde a avut parte de o experiență foarte bună.

ADVERTISEMENT

“Am început fotbalul când eram mai mic, la 10 în Cehia. Acolo am făcut primii pași în fotbal. Am fost un an și pe la Slavia Praga. Apoi, familia mea și cu mine ne-am întors în Moldova, unde am evoluat timp de trei ani jumate la Petrocub Hîncești, de acolo sunt eu.

Mi-a plăcut foarte mult, dar am realizat că îmi doresc mai mult în fotbal. A fost nevoie de o schimbare, iar la 14 ani mi-am luat inima-n dinți și m-am mutat la București. Am evoluat 3 ani la Regal Sport, jumătate de an la Rapid și de acolo am plecat în Italia.

ADVERTISEMENT

A fost diferit (n.r. la Pescara, în Italia). O mentalitate diferită, obiceiuri diferite și a fost o experiență plăcută. Nu degeaba se zice că în Italia se face performanță, pentru că așa este”, a spus atacantul României U21.

Pasul la FC U Craiova și idolii din fotbal

În finalul interviului, Vladislav Blănuță a mai vorbit despre pasul la FC U Craiova 1948, unde și-a prelungit contractul. Atacantul a mai vorbit și despre idolii săi din fotbal, Haaland, Lewandowski și Ibrahimovic: “Mă simt foarte bine, m-am adaptat foarte repede și orașul este perfect, liniștit. Simt încrederea de la suporteri, de la staff, de la club și mă simt foarte bine.

ADVERTISEMENT

Am prelungit și contractul cu ei. (n.r. Cum s-a a simțit derby-ul orașului Craiova din teren?) Mie mi-a plăcut. Am fost prezent și anul trecut la derby, dar nu am jucat atunci. Acum am avut ocazia să joc în primii 11 tot meciul. M-am simțit extraordinar.

Prima calitate este jocul aerian, chiar îmi place să dau cu capul. Am o bună viziune ca atacant în careu, în ultimii 20 de metri. Nu ca să dau pasa ci să îmi creez spațiile ca să primesc mingea. Consider că am și puțină viteză.

Voi dedica golurile familiei, dacă voi marca, dar și celorlalți membrii ai familiei și iubitei mele care mi-au fost alături. Ar fi ceva fantastic, chiar nu am jucat niciodată la Euro și ar fi foarte tare. Nu pot să zic că mi-am dorit asta, dar dacă mi s-ar întâmpla ar fi super.

Primul atacant va fi Haaland și mi se pare uimitor simțul golului pe care îl are. Nu știu cum face, dar mereu e acolo unde trebuie. Al doilea e Lewandowski, iar la el îmi place șutul cu ambele picioare, dar și lovitura cu capul. Al treilea este Ibrahimovic. Mi-a plăcut că la înălțimea lui a avut o tehnică extraordinară, mobilitate și era foarte creativ. Am încercat să fur câteva dintre skill-urile sale, dar încă mai trebuie să muncesc”.

Vladislav Blănuță este atacant central la FC U Craiova 1948

Are 21 de ani și 1.90 înălțime

Este cotat la 150.000 de euro pe