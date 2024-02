Încă un scandal în interiorul AUR. A demisionat după eșecul protestelor anti PSD

La câteva zile după (AUR) se confruntă cu o situație similară. Un important lider local a demisionat din formațiune.

O nouă plecare cu scandal din AUR. Liderul organizației partidului din Timișoara a demisionat

La începutul acestei săptămâni, Dumitru Coarnă și membri din AUR Călărași au demisionat din partid. Ei au acuzat conducerea că ar fi refuzat să înființeze filiale județene și nu a nerespectat statutului politic. Imediat, AUR i-a reproșat lui Dumitru Coarnă că în ultimele luni, ”a încercat să introducă în partid toate mecanismele toxice de funcționare pe care a încercat să le aplice și în celelalte formațiuni din care a plecat sau a fost înlăturat”.

Între timp, . Ovidiu Szime, liderul AUR Timișoara, unul dintre cei mai vechi membri din Timiş, şi-a anunţat demisia din partid.

Plecarea sa vine la puţin timp după demisia din partid a purtătorului de cuvânt al AUR Timiş, Cornel Iureş. Fost poliţist, Iureș a intrat în AUR doar cu două săptămâni înainte de demisie.

”Dragi prieteni, am decis să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și să părăsesc partidul AUR, deoarece principiile de bază și statutul acestuia nu sunt respectate. Democrația și libertatea de exprimare în interiorul unui partid, trebuie să primeze”, a scris Ovidiu Szime, pe pagina sa de Facebook.

Motivul demisiei lui Szime: eșecul protestelor anti PSD

Miercuri seara, la aflarea veștii că PSD și PNL ar fi convenit asupra comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare, pe 9 iunie, AUR a organizat proteste la nivel național.

Însuși liderul George Simion a participat la un astfel de miting, la Timișoara. În orașul de unde a de pornit Revoluția de la 1989, situația nu a fost însă una pe placul conducerii AUR.

Aici, prezența la protest a fost extrem de redusă. scrie că șeful local al partidului a refuzat să facă ce i s-a cerut, mai exact să aprindă lumânări în numele democrației ucise de partidul lui Ciolacu.

Ovidiu Szime și-a repetat mesajul legat de demisia din partid, postat pe Facebook, și pe unul dintre grupurile interne ale partidului. ”Stimați colegi, astăzi am hotărât să-mi dau demisia din poziția de președinte AUR Timișoara și totodată din calitatea de suporter. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru prietenia voastră.

Voi rămâne doar cu momentele frumoase petrecute alături de voi și bucuria că am cunoscut oameni minunați. Această decizie arată încă o dată că am intrat în politică pentru a pune umărul și priceperea într-un proiect în care am crezit. Sper că am lăsat ceva în urmă și poate o mică cărămidă în această frumoasă construcție”, a scris el.

Într-o reacție pentru sursa citată, George Simion a spus despre Szime că ”era ginerele unui pesedist notoriu, Pavel Kasai. Când l-am pus să treacă testul adevărului, adică să pună lumânări la PSD, l-a picat”.