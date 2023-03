Incendiu de proporții la florăria Andreei Tonciu: „A fost provocat intenționat!”

Andreea Tonciu a trecut prin momente de panică ieri după-amiază când un incendiu de proporții a izbucnit în blocul de lângă florăria mamei sale.

Incendiu lângă florăria Andreei Tonciu

este una dintre cele mai directe și sincere persoane publice din România. Din acest motiv, vedeta se confruntă deseori cu persoane răuvoitoare. Însă pentru ea nu contează asta, ci adevărul. Pe principiul ”ce e în gușă, e și-n căpușă”, Andreea a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, ce s-a întâmplat, după ce ieri după-amiază blocul de lângă afacerea mamei sale a luat foc…

“Blocul de lângă floraria mamei a luat foc. S-a întâmplat în câteva clipe. Câțiva boschetari au dat foc unui bloc de lângă florărie. M-a sunat mama disperată, s-a speriat foarte tare… “, ne-a mărturisit vedeta destul de speriată.

Andreea Tonciu este convinsă că acel incendiu nu a izbucnit din senin, ci a fost unul provocat de cineva. Bruneta susține că pagubele au fost destul de însemnate, primele trei etaje ale blocului de lângă florărie fiind afectate.

Andreea Tonciu este de părere că incendiul a fost provocat intenționat

“Cred că incendiul a fost provocat intenționat, nu ar fi avut cum să ia foc altfel(n.r. blocul). A fost un incendiu de proporții. Primele trei etaje ale blocului au fost devastate. Pagubele sunt mari” a declarat Andreea Tonciu.

în ultima vreme, iar belele s-au ținut lanț de ea. În urmă cu două săptămâni, bruneta a chemat salvarea după ce s-a confruntat cu probeleme respiratorii și dureri de cap. Fosta concurentă de la Bravo ai stil- Celebrities, a avut o viroză ceva mai severă, dar cu ajutorul medicilor, s-a pus pe picioare.

„Sunt foarte bine acum. Au doctorii grijă de mine. Da, este o viroză. Nu pot să vorbesc foarte mult, pentru că sunt cu doctorii acum”, declara Andreea Tonciu în urmă cu ceva timp pentru FANATIK.

Andreea Tonciu, probleme medicale: „Soțul meu e grijuliu, la mine e farmacie”

Ultima perioadă nu a fost una tocmai bună pentru Andreea Tonciu. În urmă cu doar câteva luni, bruneta făcea turul clinicilor medicale în încercarea de a rezolva o problemă de sănătate pe care a dobândit-o după participarea la un show tv.

„Mâine am programare la doctor și sper să fie bine. Sunt probleme feminine. Am de un an problemele astea, de când am participat la un reality show.

Soțul meu e grijuliu, spune să iau pastile, că mi-a umplut casa de pastile, la mine e farmacie, dar eu nu prea pot să iau pastile, prefer injecția sau perfuzia.Sunt foarte atentă la sănătate, pentru că anii trec, înaintez în vârstă și trebuie să fiu foarte atentă de acum încolo”, declara în urmă cu ceva timp, la Antena Stars, Andreea Tonciu