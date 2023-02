Andreea Tonciu, de urgență pe mâna medicilor! Vedeta e pe perfuzii: ”Astea sunt simptomele”

Andreea Tonciu a ajuns pe mâna medicilor, din nou, după ce ieri a anunțat pe Instagram că a chemat Salvarea. Vedeta a postat o fotografie pe rețeaua de socializare, în care i se administrează o perfuzie.

Andreea Tonciu, pe mâna doctorilor: „Au grijă de mine”

a spus care este starea ei de sănătate, contactată de FANATIK, precizând că nu există motive serioase de îngrijorare.

Într-adevăr, vedeta se confruntă cu o viroză ceva mai severă, dar cu ajutorul medicilor, bruneta se pune pe picioare încetul cu încetul. ne-a spus că o doare gâtul și capul, acestea fiind principalele simptome cu care se confruntă.

„Sunt foarte bine acum. Au doctorii grijă de mine. Da, este o viroză. Nu pot să vorbesc foarte mult, pentru că sunt cu doctorii acum”, a declarat Andreea Tonciu pentru FANATIK.

„Mă doare gâtul, am tuse, mă doare și capul. Cam astea sunt simptomele”, ne-a mai spus Andreea Tonciu. Problemele de sănătate au început să o sâcâie pe vedetă încă de ieri, după cum a precizat chiar ea în mediul online.

Vedeta a chemat ieri Salvarea

„Hello, dragilor, știu că îmi duceți lipsa. Vă mulțumesc din suflet pentru mesajele frumoase pe care mi le-ați dat, dar să știți că am o viroză foarte puternică.

Am chemat Salvarea, sunt pe tratament. Mi-am făcut și două injecții. Sper să îmi revin, dacă nu, mâine chem să îmi facă perfuzii”, spunea în urmă cu câteva ore vedeta.

Cea mai acută durere cu care se confruntă, încă de ieri, este cea de gât. Conform spuselor ei, nu a avut niciodată o durere atât de puternică, însă, după cum ne-a spus, este mult mai bine față de ziua anterioară.

Nu este prima oară când un virus îi dă bătăi de cap fostei finaliste de la „Bravo, ai stil Celebrities”. În luna martie a lui 2021, Andreea a avut Covid-19, însă atunci, din fericire, a fost vorba despre o formă mai ușoară a bolii.

”COVID am făcut în martie”

Teama pe care o avea Tonciu legat de infectarea cu coronavirus a fost ca tatăl ei să nu se infecteze, acesta fiind în categoria de risc. Atunci s-a infectat aproape toată familia ei, cu excepția fetei sale, Rebecca și, după cum precizam, a tatălui.

„COVID am făcut în martie (2021, n. red.). A fost o formă ok, nici foarte grea, dar nici ușoară. Nu am ajuns la spital. Am trecut cu bine peste tot. Am avut toată familia, în afară de tatăl meu.

Dacă tata avea coronavirus era o problemă foarte mare. El are și probleme medicale. Dar l-a ferit Dumnezeu! În rest a avut și mama, și soră-mea, și eu, și soțul.

Rebecca nu a avut și a stat cu mine non-stop, a dormit cu mine. Îi făceam teste aproape zilnic și nu a avut!”, spunea Andreea Tonciu în luna octombrie, în 2021.

Andreea a mai recunoscut că i-a fost foarte frică de coronavirus pe toată durata pandemiei, în special ca fata ei să nu aibă de suferit, pentru că este foarte sensibilă la virozele respiratorii.