Începutul unei dinastii? Fiul lui Cristian Popescu Piedone și-a depus oficial candidatura la Sectorul 5

Fiul lui Cristian Popescu Piedone a anunțat luni că şi-a depus candidatura la Primăria Sectorului 5, fiind primul dintre cei care și-au exprimat intenția de a candida în acest sector care intră oficial în cursa electorală. El a depus 11.000 de semnături la Biroul Electoral.

Fiul lui Cristian Popescu Piedone și-a depus oficial candidatura la Sectorul 5

a venit la Biroul Electoral însoțit de tatăl său, Cristian Popescu Piedone, actualul edil de la Sectorul 5, candidat la Primăria Generală.

ADVERTISEMENT

„Am depus astăzi 11.000 de semnături. Acest lucru ne arată că cetăţenii sectorului 5 îşi doresc continuitate”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

„Știu că Sectorul 5 va avea continuitate şi că sectorul va duce mai departe proiectele începute de mine. Ştiu că Vlad Popescu Piedone mă va depăşi”, a declarat, la rândul său, actualul primar.

ADVERTISEMENT

Fiul lui Cristian Popescu Piedone a marcat momentul și cu o postare pe pagina sa de Facebook.

„E o vorbă din bătrâni care spune că ploaia este un semn de bun augur. Că aduce noroc, belșug și vitalitate. Mi-am depus astăzi candidatura la Primăria Sectorului 5, într-o zi ploioasă, cu speranța că proiectele începute vor continua. Că sectorul nostru va beneficia de alte noi proiecte, care să-l dezvolte și să-l modernizeze!

Am convingerea că împreună vom reuși să construim un viitor frumos pentru comunitate! Vă mulțumesc pentru încredere, vă mulțumesc pentru sprijin!

ADVERTISEMENT

Sunt primul candidat care își depune candidatura pentru Sectorul 5! Sunt pregătit să muncesc și să fiu alături de toți locuitorii, pentru că voi, oamenii, meritați un sector modern, curat și sigur! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris Vlad Popescu Piedone.

Piedone, despre înlocuirea lui Cîrstoiu: ”Nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca”

, candidat al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) pentru Primăria Capitalei a declarat că o eventuală înlocuire a medicului Cătălin Cîrstoiu nu va avea avea succes.

ADVERTISEMENT

„Alianțele pentru mine sunt închise. Am solicitat aceste alianțe la începutul candidaturii mele. Dacă se vor alia în spatele meu, sunt bineveniți. Fiecare cu bucătăria lui, mi-am făcut lecția de la început alături de partidul meu mic – PPUSL.

Punând un ou sub o cloșcă, ei schimbându-l astăzi, nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca. Cetățenii nu mai pot fi mințiți”, a declarat Cristian Popescu Piedone, pentru Realitatea Plus.

Liderii alianței PSD-PNL s-au reunit, luni, de la ora 10:00, pentru a lua o decizie cu privire la candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei, după scandalul acuzațiilor de incompatibilitate.