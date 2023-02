Incident bizar: Un leopard a intrat într-un tribunal și a atacat mai mulți avocați. Video

O ședință de judecată dintr-un oraș din nordul Indiei a fost întreruptă brusc, miercuri, de un eveniment extrem de rar. Un leopard a intrat peste judecători, avocați și toți cei prezenți în sală.

Incidentul din India s-a petrecut miercuri, 8 februarie, la orele după-amiezii. Animalul a intrat nestingherit în incinta unui tribunal din oraşul indian Ghaziabad, statul nordic Uttar Pradesh.

Animalul a rănit şase persoane, informează site-ul local . Alte surse spun că cel puțin 14 persoane . Starea răniților este un subiect tratat diferit de publicațiile locale. Unele scriu că sunt oameni în stare gravă, iar altele chiar că .

Ceea ce este cert e faptul că felina s-a furişat la primul etaj al tribunalului din Ghaziabad în jurul orei 16.00, ora locală din India. Imediat, sala de judecată a fost evacuată. Oamenii au fugit disperați pentru a-și salva viața.

A fost haos și agitație în incinta tribunalului. Oamenii au căutat disperați un loc sigur pentru a nu cădea victime leopardului, iar avocaţii implicați în procesul aflat în derulare s-au închis în camerele clădirii.

Avocatul Sumit Kumar, care profesează la tribunalul Ghaziabad și unul dintre martorii incidentului, a declarat că o parte dintre colegii săi au suferit răni grave. ”În jurul orei 16 am aflat că în vechea clădire a intrat un leopard. Nu știu de unde a venit.

”Mai întâi, leopardul a atacat un muncitor din complexul judecătoresc. L-a atacat și pe unul dintre colegii mei avocați. El se află la spital și are o rană gravă. Leopardul a fost prins în jurul orei 21 după mai multe ore de eforturi”, a spus Kumar.

Imediat, la fața locului au fost mobilizate două echipe de la departamentele forestiere din orașele Ghaziabad și Meerut pentru a prinde animalul. După aproximativ 5 ore de muncă grea, pădurarii au reușit să imobilizeze felina.

