România, țara în care se plimbă pe străzi lei, jaguari, tigrii și maimuțe. Cum au ajuns în libertate asemenea animale și cât de haotice au fost autoritățile în capturarea lor

Aproape incredibil, dar cât se poate de adevărat cum România s-a transformat într-o țară în care leii, jaguari, tigrii sau maimuțe se plimbă libere pe străzi. În tot acest timp autoritățile ridică din umeri și par depășite.

Cum ajung animale periculoase pe străzi

A fost panică totală pe străzile din Târgoviște acolo unde un leu ar fi scăpat dintr-o cușcă. Nu a durat mult și oamenii au primit un Ro-alert în care erau sfătuiți să stea în case până când animalul periculos este capturat.

Culmea, leul nu era de la Grădina Zoologică așa cum ar fi crezut oricine. Animalul ar fi aparținut unui pasionat care crește astfel de carnivore. Bărbatul ar avea chiar mai multe exemplare, spun târgoviștenii, deși în România este interzisă deținerea în proprietate privată a animalelor exotice.

O armată întreagă de poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti locali şi vânători au căutat fiara ore întregi. Au fost găsite chiar și urme pe un câmp din preajma cartierului Priseaca.

La căutările, care au avut loc până aproape de lăsarea serii, au fost aduşi şi câini de urmă şi anchetatorii s-au ajutat chiar de drone. Cu toate acestea, leul s-a făcut nevăzut și nici până la această oră nimeni nu mai știe nimic de el. Ca și când nici n-ar fi existat și totul ar fi fost un miraj.

Tigrul de la Sibiu, ucis de autorități

Nu este primul caz de acest gen în care un prădător a ajuns pe străzi. Un tigru a evadat, în urmă cu mai mulți ani, de la grădina zoologică din Sibiu. Unui îngrijitor i s-a făcut rău și a leșinat, în momentul în care se afla în cușca tigrului, iar animalul a scăpat.

Interesant este că incidentul s-a petrecut în perioadă în care era primar al orașului. După ore întregi de căutări și în condițiile în care echipa de localizare l-ar fi scăpat de vreo câteva ori, medicul care trebuia să-l tranchilizeze pe tigru a fost atacat de animal. Astfel, un vânător a fost nevoit să-l împuște, nimerindu-l sub bărbie și omorându-l.

Autoritățile au transmis sec că tigrul devenise periculos și că, din păcate, a fost necesară împușcarea lui cu o armă cu glonț. Tigrul a fost împușcat în pădure, între localitățile Sibiu și Poplaca.

Maimuța care a distrat-o pe Gabriela Firea

Jandarmii Capitalei au fost înștiințați în urmă cu trei ani de către o femeie, în urma unui apel la 112, despre prezența unei maimuțe într-o curte din Sectorul 5 al Capitalei.

La fața locului au fost trimiși un medic veterinar cu pușcă cu tranchilizant, însă autoritățile nu au reușit capturarea animalului chiar ușor. Femeia a spus că se afla în curte în momentul în care o maimuță a sărit pe gardul său. Animalul avea să fie găsit tot în zonă, în podul unei case după câteva ore bune de la alertă.

„Am capturat-o, o acțiune foarte dificilă, poate cea mai dificilă de până acum, din mai multe puncte de vedere, având în vedere că sunt multe case în jur, multe locuri în care se cațără, (este, n.r.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greșeală și ea să nu atace pe cineva din greșeală.

Am reușit să o nimerim de două ori. Prima oară am lovit-o în os, de aceea nu și-a făcut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui să mergem la clinică, la centrul nostru de salvare și reabilitare a animalelor sălbatice, unde vom scoate acul din os și o vom trezi”, a declarat Ovidiu Roșu, medic veterinar care a capturat maimuța.

Primarul general al Capitalei de atunci, a ținut chiar să glumească pe tema maimuței și a transmis că speră ca aceasta să nu fie într-un lan de ambrozie, „să nu-i curgă ochii”. De remarcat că fostul edil a făcut această glumă în timpul unui comandament pentru eradicarea ambroziei.

Cum a pierdut grădina zoologică din Piatra Neamț o maimuță

Nu a fost singura maimuță care le-a dat de cap autorităților. Dacă cea din București aparținea unui proprietar privat, cea care a bântuit prin Piatra Neamț a scăpat chiar de la Grădina Zoologică.

Animalul s-a plimbat nestingherit pe străzi în timp ce zeci de pompieri și jandarmi îl căutau. Maimuța din specia macac a fost tranchilizată de o persoană autorizată în acest sens, în timp ce se afla pe acoperișul unei case.

Fostul edil al orașului a precizat că maimuța a reușit să fugă din cauza neglijenței angajaților, în timp ce aceștia încercau să o mute dintr-o cușcă în alta.

„Nu e chiar simplu de prins o maimuţă, am înţeles că la Târgu Mureş a durat trei săptămâni să prindă o maimuţă evadată. Maimuţa de la Piatra-Neamţ care a evadat nu este un pericol pentru oameni. Situaţia poate fi amuzantă la prima vedere, dar o tratăm cu toată seriozitatea”, spuneau autoritățile la acea vreme.

Cum a fugit jaguarul de la ZOO Bucov

În urmă cu mai bine de zece ani, jaguarul Dodo de la Zoo Bucov a avut chef de o plimbare. Și dus a fost. Spre norocul tuturor, la acea oră, nu existau vizitatori în parcul zoologic.

A durat aproximativ 15 minute pentru ca angajaţii să reușească tranchilizarea animalului, unul considerat un prădător de top. De altfel, jaguarul a atacat în momentele de libertate un cal aflat și el în incintă.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă au ajutat la transportul animalului în adăpostul din care scăpase.

Autoritățile au luat decizia atunci ca Grădina Zoologică să fie închisă pentru o perioadă de o săptămână. În tot acest timp, au fost verificate încuietorile cuştilor.

Cangurul Speedy, ucis de câini maidanezi

În cazul cangurului Speedy, deznodământul a fost unul tragic. Adus tocmai din Olanda și după o perioadă petrecută la Suceava, animalul a ajuns la Grădina Zoologică Bucov.

A sfârșit groaznic, mâncat de maidanezi, la Ploiești. Reprezentanții parcului spun că îngrijitorii au fost cei care au găsit a doua zi dimineață resturi sângerânde din trupul cangurului, dar și mai mulți câini fără stăpân, în țarcul acestuia, și ei murdari de sânge.

De remarcat că grădina zoologică asigura sporadic paza de noapte, în condițiile în care gardul prezenta mai multe fisuri. Și un struț a avut același destin, pasărea fiind devorată de câini la Zoo Bucov.