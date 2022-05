Informația-surpriză care demontează teoriile conspirației de la dineul fotbaliștilor dinamoviști. Nicolae Badea, dezamăgit: “Din cauza asta n-am vrut să mai revin în fotbal!” Exclusiv

Marţi seară, jucătorii şi staff-ul tehnic al lui Dinamo au participat la o masă organizată de Nicolae Badea la restaurantul “Pescăruş”, motiv pentru care o parte a galeriei “câinilor” a lansat o adevărată teorie a conspiraţiei. FANATIK a obţinut o informaţie-surpriză care aruncă în derizoriu toate speculaţiile lansate de “Ultras Tei”. Fostul conducător al echipei din Şoseaua Ştefan cel Mare a dezvăluit că nu a fost prezent nici măcar o secundă la acest dineu!

Informaţia-surpriză care demontează teoriile conspiraţiei apărute după dineul fotbaliştilor lui Dinamo

În urma atacurilor apărute după ce jucătorii şi staff-ul tehnic al lui Dinamo au participat la dineu, Nicolae Badea a făcut lumină, în exclusivitate pentru FANATIK, asupra evenimentului de marţi seară.

„În ultimele 24 de ore, suflarea dinamovistă a fost pur şi simplu bombardată cu informaţii şi ştiri despre cina la care i-am invitat pe fotbaliştii şi staff-ul tehnic al lui Dinamo. Am văzut foarte multe interpretări, dezinformări şi acuzaţii care mi-au lăsat un gust amar şi mi-au reconfirmat motivele pentru care acum câţiva ani am hotărât să ies din fotbalul românesc. Un simplu gest pe care am vrut să-l fac pentru nişte jucători şi un antrenor abandonaţi de propria conducere, o dorinţă de a face o faptă bună, au fost transformate rapid într-o groapă plină de gunoi!

Vreau să precizez pentru toţi cei care iubesc Dinamo, pentru a cunoaşte adevărul, că eu, Nicolae Badea, nici măcar nu am participat la acest dineu! Da, nu am trecut niciun minut pe la restaurantul ‘Pescăruş’, am lucrat la biroul de la Computerland până târziu în noapte. Deci, tot ce s-a speculat sunt minciuni, teorii ale conspiraţiei ieftine şi acuze de cel mai jos nivel.

Nu am făcut altceva decât să încerc să creez un moment plăcut, de intimitate, între staff şi jucători, un fel de doping moral înaintea . Un baraj la fel de important pentru istoria noastră ca şi cum ne-am bate pentru un titlu. Îmi doresc din inimă, ca un dinamovist vechi şi dedicat ce sunt, ca echipa noastră să nu trăiască ruşinea retrogradării şi să jucăm şi anul viitor în Liga 1, acolo unde ne este locul.

„Mi-am comandat şi o helancă pe gât, observ că din senin toată lumea sare în beregata lui Nicolae Badea”

Mi-ar fi făcut plăcere să-i încurajez personal pe băieţi, dar m-am abţinut tocmai pentru a nu da naştere la astfel de interpretări toxice… De aici şi până la a afla că am complotat cu fotbaliştii şi am stabilit cinic, la restaurant, retrogradarea lui Dinamo, echipa mea de suflet, este o prăpastie de logică şi răutate pe care nici măcar nu merită să o comentez în detaliu.

Este şi o jignire adusă unor jucători de caracter care încearcă aşa cum pot să salveze Dinamo, deşi acest club nu a mai făcut nimic pentru ei în ultimul timp. Azi dimineaţă m-a sunat team-manager-ul Florin Răducioiu care, în numele jucătorilor şi a lui Dusan Uhrin, mi-a mulţumit şi mi-a spus că toată lumea s-a simţit extrem de relaxată, atmosfera fiind foarte plăcută.

Am vrut să clarific şi să amendez toate enormităţile vehiculate în spaţiul public, pentru că nu pot lăsa lucrurile să derapeze la nesfârşit. Mi-am comandat şi o helancă pe gât, observ că mai nou toată lumea sare în beregata lui Nicolae Badea. Din cauza acestui gen de evenimente, am ales să nu mă mai întorc în fotbalul românesc… “, a declarat Nicolae Badea, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cum a fost organizat dineul pentru jucătorii şi staff-ul lui Dinamo. Cadoul făcut de „câini” la finalul cinei

FANATIK a aflat că Nicolae Badea s-a ocupat personal ca jucătorii şi staff-ul lui să aibă parte de cea mai bună primire şi a organizat dineul împreună cu Marian Alecu, unul dintre patronii restaurantului “Pescăruş”. Invitaţia la cină a fost făcută prin Dusan Uhrin şi nu a existat obligativitatea prezenţei.

Fotbaliştii lui Dinamo au avut parte de un meniu select, cu o gustare formată dintr-un mix între bucătăria tradiţională şi cea internaţională. Ca fel principal, jucătorii au avut de ales între file de biban cu orez negru, somon scandinav, creveţi Riviera şi mix de fructe de mare.

Nota de plată pentru cina dinamoviştilor a fost de 9.500 de lei, iar totul a fost achitat, din informaţiile FANATIK, de Nicolae Badea, care şi-a trimis un colaborator să facă plata. La finalul dineului, jucătorii lui Dinamo i-au făcut cadou lui Marian Alecu un tricou cu sigla veche a clubului, pe care se regăseau autografele tuturor fotbaliştilor.

Teoria conspiraţiei lansată de „Ultras Tei”

Imediat după ce s-a aflat de dineul dinamoviştilor, o parte dintre ultraşi, din grupul “Ultras Tei”, a lansat o teorie a conspiraţiei în mediul online, care a ajuns în derizoriu după informaţiile obţinute în exclusivitate de FANATIK.

“Ca și în cazul spaniolilor și altele, le-am cam mirosit din timp, repede, dar degeaba dacă cei mai mulți dintre noi află că focul frige abia după ce se ard pe propria lor piele. Planul este atât de simplu. Echipa ‘MI-CS-Badea-legende’, imediat după ce vom pica în B (la dineu exact asta se rezolvă acum direct cu jucătorii), va anunța ‘adevăratul Dinamo’, arătându-ne în același timp cu degetul pe noi, ultrașii, ‘fraierii’ care n-am cedat, ca fiind ‘groparii lui Dinamo’.

Dacă mai dau și-un ciocan în stadion, la mișto… Acum rămâne un singur lucru de observat. Dinamoviștii vor pleca spre noua echipă, în purul stil românesc-fcsb-ist, sau vor rămâne demni? Aproape patru ani de luptă și de atacuri criminale din partea celor care ar fi trebuit să pună umărul la renașterea lui Dinamo. Dureros, dar încă respirăm”, a fost mesajul postat de fanii din “Ultras Tei”.