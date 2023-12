Informații de ultimă oră înainte de România – Chile de la CM 2023. Ce avantaj avem în Danemarca

România . Duelul va avea loc vineri, 1 decembrie, de la ora 19:00. Reporterul FANATIK care a făcut deplasarea alături de „tricolore” la Herning, Danemarca, Marian Popovici, a venit cu informații extrem de interesante la FANATIK SUPERLIGA.

Informații de ultimă oră înainte de România – Chile de la CM 2023: „Un meci de încălzire”

Principalul obiectiv al României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2023 este o clasare între primele 8. Astfel, naționala lui Florentin Pera va putea lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor. Meciul cu Chile va fi un antrenament cu public pentru „tricolore”.

ADVERTISEMENT

„Sunt -5 grade la Herning. O să fie un antrenament. Un antrenament cu public împotriva Chile. E foarte bine din punct de vedere strategic că avem acest meci de încălzire pentru că nu se pune problema rezultatului, nu se pune problema victoriei. Va fi un meci în care Florentin Pera va putea să regleze echipa.

Este foarte important pentru că nu o vom avea pe Cristina Neagu în faza grupelor, cel puțin la meciurile cu Chile, Serbia și Danemarca. Neagu nu va evolua, sunt șanse foarte mici. Ar putea să revină în grupele principale, acolo unde noi țintim sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

Acesta este obiectivul asumat, un obiectiv ambițios care nu va fi ușor de realizat. Mai ales că la ultimele turnee finale nu am reușit să urcăm mai sus de locul 10”, a dezvăluit Marian Popovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce avantaj are România la CM 2023 de handbal feminin: „Avem un culoar bun spre sferturi”

România are șanse mari să își îndeplinească obiectivul fixat la turneul final care are loc în Danemarca, Suedia și Norvegia. În afară de „monstrul” Danemarca și Serbia, , Japonia și Polonia. Deși va fi greu, România poate obține victorii împotriva echipelor pe care le va întâlni în grupele principale.

ADVERTISEMENT

„De această dată avem un culoar bun. Singurul monstru din drumul spre sferturi este Danemarca, țara gazdă. Au pregătit foarte bine turneul final, au o echipă foarte puternică, este vicecampioană europeană. Joacă pe teren propriu și vor avea în spate 12.000-13.000 de fani la fiecare meci.

La Danemarca – Serbia s-a anunțat deja sold-out. Nu va fi cazul și la România – Chile, evident. Chiar dacă danezii care au bilete pot să vină la ambele meciuri, danezii vor veni doar la meciurile lor. Ne bazăm pe o galerie de 200-300 de fani care vin la fiecare turneu final.

ADVERTISEMENT

Danemarca este singura echipă cu care avem șanse mici în meciul direct. Pentru noi turneul nu începe azi, ci poimâine în România – Serbia. Dacă batem Serbia, vom merge în grupele principale cu două puncte.

Va trebui să învingem Germania, Japonia și Polonia pentru sferturile de finală. Nu este ușor, dar nici imposibil pentru că niciuna dintre aceste formații nu reprezintă o forță”, a mai spus reporterul FANATIK de la Herning.

România, amintiri frumoase de la Herning: „Cristina Neagu a fost fabuloasă”

În 2015, România a eliminat Danemarca în sferturile de finală ale Campionatului Mondial chiar în Jyske Bank Boxen, sala unde „tricolorele” vor evolua la turneul final din acest an. La acea ediție a competiției, România a obținut medalia de bronz.

„Avem amintiri frumoase de la Herning. O singură alee desparte stadionul celor de la Midtjylland de sala în care va juca România. Ca un paradox, stadionul are o capacitate mai mică decât sala. Stadionul are 11.000, iar sala are 15.000.

În 2015, România a eliminat Danemarca în sferturile de finală chiar în această sală cu o Cristina Neagu fabuloasă. Am pierdut în prelungiri cu Norvegia în semifinale. România a încheiat pe locul 3.

Realist este să încheiem în top 8, adică să prindem sferturile de finală. România nu trebuie să se mute dintr-o sală în alta, cumva ne-am lipit de Danemarca.

Nu știu dacă vom putea învinge Danemarca din nou, dar cu siguranță putem obține un loc 2 în grupele principale. Nu știu dacă neapărat este un avantaj. Motivul pentru care avem toate handbalistele din lotul României din campionatul intern sunt salariile foarte bune care se dau în Liga Florilor.

Nicio handbalistă din România nu are de ce să plece în străinătate atâta timp cât în campionatul intern câștigă mai mult. În campionatul intern avem multe jucătoare străine, plătite foarte bine, care sunt titulare. Asta înseamnă că unele handbaliste din România au mai puține minute la nivel de club”, a încheiat Marian Popovici.