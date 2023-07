Insistă la Gigi Becali să nu îl ia pe Chiricheș la FCSB. Care e motivul

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunța că discuțiile pentru transferul lui Vlad Chiricheș sunt avansate, însă e neclar dacă fotbalistul va ajunge în cele din urmă la București. “O să vedem cu Vlad Chiricheş. O să discutăm, nu ştiu dacă o să îl închidem. Nu ştiu ce va fi. O să vedem. Sunt încă în discuţii”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Insistă la Gigi Becali să nu îl ia pe Chiricheș la FCSB

În urmă cu mai multe zile, presa din Italia anunța că Vlad Chiricheș își va rezilia contractul cu Cremonese, astfel că are toate șansele să semneze din postura de jucător liber de contract, inclusiv cu FCSB. Cu toate acestea, ar mai fi interesate de serviciile lui Chiricheș mai multe echipe de Serie A. ”Vlad Chiricheș își va rezilia contractul cu Cremonese în următoarele ore, iar Lecce se va ocupa de asta. Fundașul ar fi o opțiune interesantă de transfer gratis pentru câteva echipe din Serie A. Pe lângă Lecce, l-ar mai vrea Cagliari și Verona”, au transmis cei de la Sport del Sud.

Între timp, Gigi Becali anunța că ”e distanță” de 100.000 de euro între oferta făcută de FCSB și oferta solicitată de fotbalist. ”Am vorbit cu el, e distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el. El vrea contract pe doi ani, e situația că vrea 500.000 de euro pe an, iar eu nu vreau să mai dau și bonusuri. Eu am încredere că noi ne vom califica în grupele Conference League.

. I-am spus să vină mâine să se antreneze la echipa lui, la familia lui și vom discuta. I-am spus să vină și să mă ajute 3-4 meciuri și după să se ducă. Dacă ne calificăm, îi dăm cât vrea el, dacă nu ne calificăm e liber să meargă după unde vrea”, a explicat Gigi Becali.

Practic, Gigi Becali anunța că vrea să-i ofere lui Chiricheș fabulosul salariu de 500.000 de euro pe an, însă fundașul ar putea câștiga 1 milion de euro pe an din prime. În aceste condiții, Mitică Dragomir nu crede că investiția de 1 milion de euro în fotbalistul în vârstă de 33 de ani ar avea logică, cel puțin în acest moment.

”Ce să joace Chiricheș? În locul cui, mă? Du-te mă de aici, cei mai buni au fost ăștia doi (n.r. Dawa cu Harut). Chiricheș a fost feblețea mea, l-am propulsat de am luat o grămadă de bani pe el. Nu e de fundaș central, în afară de în fața fundașilor centrali nu poate să joace. În fața fundașilor centrali și eu l-aș lua. Aș vinde mai degrabă 1-2 jucători și aș lua încă 1 milion pe ei. Chiricheș e firav, la jocul în forță pe care-l joacă Steaua acuma, chiar fundașii laterali micuți, dar tot în forță joacă. Eu n-aș schimba nimic deocamdată”, a declarat Mitică Dragomir în direct la MAXProfețiile lui Mitică.

în schimb, de Basarab Panduru. ”E titularul naţionalei, de ce nu ar juca de la 33 de ani la 38 în România? Poate vine să întoarcă FCSB-ului ce i-a dat FCSB „vreau să întorc ce mi-a dat, mă duc şi joc la FCSB. Eu cred că joacă la pas, că nu ar avea problemă. Crezi că în Serie B are 30.000 de euro salariu)?”, s-a întrebat, retoric, Panduru.

Cel care insistă pentru acest transfer e MM Stoica, cel în care Gigi Becali are deseori încredere mare atunci când vine vorba de realizat transferuri. ”Noi sperăm. Da, cred că da. Noi sperăm. Ar fi o lovitură de proporţii. Eu am o relaţie foarte apropiată cu el, Pinti e naşul lui Chiri. Aşteptăm să se decidă şi ar fi un câştig din foarte multe puncte de vedere. Nu doar că discutăm despre căpitanul unei echipe din Serie A, dar vorbim şi despre ce ar reprezenta în vestiar. Dacă toţi fotbaliştii di lume ar avea grijă cum o face Chiricheş, am avea fotbalişti de 48 de ani, de 50 de ani”, declara MM Stoica la Orange Sport.

