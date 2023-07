Vlad Chiricheș a fost la antrenamentul FCSB. Ce a făcut la baza din Berceni. Exclusiv

Vlad Chiricheș este dorit de Gigi Becali la FCSB, ale fundașului român. FANATIK a aflat că jucătorul a fost prezent pentru prima oară la baza din Berceni, după ce Gigi Becali a declarat că îl vrea în lotul vicecampioanei.

Vlad Chiricheș a fost la antrenamentul FCSB!

cu care mai are contract până în vara anului 2024. Încă de la începutul perioadei de transferuri din vară, fundașul român a reprezentat una dintre țintele lui Gigi Becali, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitate .

ADVERTISEMENT

Totuși, cererile financiare prea mari ale internaționalului român au făcut imposibilă, deocamdată, mutarea chiar și pentru Gigi Becali. Totuși, latifundiarul din Pipera a lăsat de înțeles că transferul lui Vlad Chiricheș la FCSB s-ar putea oficializa.

Deși Gigi Becali a anunțat marți seară că fundașul român se va alătura roș-albaștrilor următoarea zi, FANATIK a aflat că Vlad Chiricheș a fost prezent pentru prima oară la antrenamentul de joi al celor de la FCSB de la baza din Berceni.

ADVERTISEMENT

61 de meciuri, 4 goluri și două pase decisive sunt cifrele lui Vlad Chiricheș în prima perioadă de la FCSB

ianuarie 2012 – august 2013 este perioada în care fundașul român a evoluat pentru FCSB

Vlad Chiricheș s-a antrenat separat la baza din Berceni

Totuși, Vlad Chiricheș nu s-a pregătit alături de lotul celor de la FCSB. Din informațiile FANATIK, fundașul central al naționalei României s-a pregătit separat. Pe lângă vicecampioana României, jucătorul de 33 de ani este dorit în Serie A de Verona, Cagliari și Lecce, conform presei din Italia.

ADVERTISEMENT

Potrivit declarațiilor sale, Gigi Becali este dispus să-i asigure câștiguri anuale de până la un milion de euro lui Vlad Chiricheș. Singurele condiții sunt ca FCSB să devină campioană și să se califice în grupele UEFA Conference League.

„Am vorbit cu el, e distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el. El vrea contract pe doi ani, e situația că vrea 500.000 de euro pe an, iar eu nu vreau să mai dau și bonusuri. Eu am încredere că noi ne vom califica în grupele Conference League.

El vrea și bonusurile și 500.000 de euro. I-am spus să vină mâine să se antreneze la echipa lui, la familia lui și vom discuta. I-am spus să vină și să mă ajute 3-4 meciuri și după să se ducă. Dacă ne calificăm, îi dăm cât vrea el, dacă nu ne calificăm e liber să meargă după unde vrea”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

În perioada de transferuri din vară, FCSB i-a adus pe Alexandru Băluță, Damjan Djokovic și Siyabonga Ngezana. Vicecampioana României s-a aflat în discuții pentru un transfer pe Jaja Silva, însă FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că brazilianul va merge în Emiratele Arabe Unite.