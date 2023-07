Anunț de ultimă oră despre Vlad Chiricheș: „Își va rezilia contractul!”

Vlad Chiricheș este tot mai aproape de despărțirea de Cremonese, cu care mai are contract până în vara anului 2024. Echipa românului a retrogradat în Serie B, iar fotbalistul este dorit de alte trei cluburi din Serie A, .

Anunț despre viitorul lui Vlad Chiricheș: „Își va rezilia contractul”

Vlad Chiricheș reprezintă una dintre țintele lui Gigi Becali pentru această fereastră de transferuri. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate , însă fundașul naționalei României nu este mulțumit.

Pe lângă FCSB, fotbalistul de 33 de ani este dorit în Serie A de Verona, Cagliari și Lecce, potrivit publicației italiene Corriere dello Sport. Totuși, fanii lui Lecce contestă o posibilă venire a lui Vlad Chiricheș, care urmează să-și încheie aventura la Cremonese.

„Vlad Chiricheș își va rezilia contractul cu Cremonese în următoarele ore, iar Lecce se va ocupa de asta. Fundașul ar fi o opțiune interesantă de transfer gratis pentru câteva echipe din Serie A. Pe lângă Lecce, l-ar mai vrea Cagliari și Verona.

Totuși, numele său nu pare că i-a bucurat pe fanii lui Lecce. Zeci de suporteri s-au arătat împotriva transferului lui Chiricheș pe rețelele sociale, făcând referire la vârsta sa înaintată, dar și la condiția fizică precară”, au scris italienii de la .

Vlad Chiricheș, aproape de revenirea la FCSB?

După ce , din cauza pretențiilor financiare prea mari, Gigi Becali a lăsat o portiță deschisă care anunță revenirea fundașului în lotul vicecampioanei. Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că fotbalistul ar urma să câștige până la un milion de euro într-un sezon, dacă FCSB câștigă titlul și merge în grupele UEFA Conference League.

„E vorba de bani. Eu ce să fac? I-am dat o soluție, că poate câștiga mai mult dacă ne calificăm în grupe, poate câștiga un milion într-un singur an. Dar nu pot să-i dau dacă nu câștig bani, nu îi dau din buzunarul meu.

Să-i dai un milion unui jucător, în România… Bine, nu-i dădeam de la mine, dar ajungea la un milion. Cu tot cu titlul și Conference League, în 12 luni ajungea la suma asta. Dar a zis că nu știe dacă ne calificăm.

I-am zis să ne ajute să ne calificăm și, dacă nu ne calificăm, pleacă, îl pun pe liber și îi dau 50.000 pe lună în primele două luni. Nu mă calific, am pierdut 100.000, ia-ți banii! N-a vrut. E posibil să vrea, daca nu găsește altceva, ce să facă?”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali, noi detalii de la negocierile cu Vlad Chiricheș: „E distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el”

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gigi Becali ar urma să-i asigure lui Vlad Chiricheș un salariu de 30.000 de lunar. În funcție de bonusuri, suma totală pe care putea să o câștige fundașul la FCSB într-un sezon ar ajunge la 500.000 de euro.

Gigi Becali a revenit cu detalii de la negocierile cu Vlad Chiricheș și a mărturisit că în această perioadă, internaționalul român se va antrena la baza din Berceni.

„Am vorbit cu el, e distanță cam de 100.000 de euro pe an între mine și el. El vrea contract pe doi ani, e situația că vrea 500.000 de euro pe an, iar eu nu vreau să mai dau și bonusuri. Eu am încredere că noi ne vom califica în grupele Conference League.

El vrea și bonusurile și 500.000 de euro. I-am spus să vină mâine să se antreneze la echipa lui, la familia lui și vom discuta. I-am spus să vină și să mă ajute 3-4 meciuri și după să se ducă. Dacă ne calificăm, îi dăm cât vrea el, dacă nu ne calificăm e liber să meargă după unde vrea”, a mai spus Gigi Becali.