Interviu cu Dragoș Dolănescu! Ce spune despre pandemie, despre Ionuț Dolănescu și Maria Ciobanu

Dragoș Dolănescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cum înfruntă pandemia în Costa Rica, dar și despre faptul dacă există o posibilă reconciliere cu fratele lui, Ionuț Dolănescu, ori cu Maria Ciobanu.

Domnule Dragoș Dolănescu, este o situație critică în toată lumea. Cum faceți față situației cu noul coronavirus dvs și familia în Costa Rica?

– Ca și restul lumii, atât eu, cât și soția mea, familia mea, facem tot ce ne stă în putere să ne protejăm, respectăm normele de igienă, mergem însă la serviciu, iar seara facem temele cu cei mici, avem activități.

Aveți cineva să vă ajute? Mai aveți timp și de teme după serviciu?

– Da, avem o bonă aici, însă nu este pregătit pentru genul acesta de activități, are grijă de cei mici însă. Ei sunt acum și cu școala online, școala virtuală chiar până la anul, în ianuarie.

Știu că sunteți deputat în Costa Rica. Ce ați făcut pentru oameni în perioada asta?

– Am fost plecat în foarte multe locații din Costa Rica pentru a ajuta nevoiașii, să sprijinim oamenii acolo unde au avut nevoie. Mi-am donat salariul de deputat în favoarea celor care au nevoie mai mare de bani decât mine.

V-ați donat salariul pe o lună de zile?

– Nu, pe mai multe luni, pe o perioadă mai lungă, însă așa mi se pare normal și așa ar trebui să procedeze toți cei care au o situație financiară stabilă.

Știți că și în România este situația critică din cauza coronavirus. De când n-ați mai fost în țară?

– Nu am mai ajuns în România de un an și jumătate, însă îmi doresc foarte mult să revin.

În acest moment, vă mai leagă ceva de țara noastră?

– România întotdeauna va fi țara mea de suflet, chiar dacă am trăit mai mult în Costa Rica, acolo sunt rădăcinile mele, acolo se află tatăl meu. (n.r – răposatul Ion Dolănescu)

Mai aveți pentru cine veni în România? Pe cine vizitați dacă reveniți pe meleagurile noastre?

– Bineînțeles că am, sunt foarte mulți prieteni de-ai mei în România cu care țin constant legătura. Aș fi vrut să vin mai des, dar a intervenit și pandemia. Plus că sunt și bunurile pe care încă le am în țară.

Vă referiți la moștenirea primită de la tatăl dumneavoastră, Ion Dolănescu? Cu ce ați rămas și ce mai aveți din bunuri?

– Da, am casa de la Sinaia pe care am dat-o în grijă, pentru nu se deteriora și a fi în siguranță, care este îngrijită. Am niște terenuri, unul lângă București, în Ilfov. Sunt bunurile de la tata, da, moștenite de la el.

Dar cu Ionuț, fratele dvs. ați mai vorbit? V-a cerut să revină în casa de la Sinaia?

– Nu, n-am mai vorbit de ani de zile, nu mi-a cerut nimic și nici nu vreau să mai vorbesc.

Vreți să spuneți că nu există cale de împăcare între dvs. și Ionuț Dolănescu? Aveți același sânge, același tată. Sunteți, totuși, frați …

– Nu vreau să mă mai împac. E ca și cum ți-aș spune eu acum să te împaci cu prietenul tău care te-a dezamăgit și ți-a dovedit că este borfaș. Deci nu, nu doresc să mă împac cu el.

Nici cu doamna Maria Ciobanu? Înțeleg că a avut ceva probleme de sănătate…

– Nu îmi doresc să mă împac cu niciunul dintre ei, nici cu Ionuț, nici cu Maria. Nu mă interesează niciunul, nu vreau să vorbesc cu ei. Îmi pare rău că Maria are probleme de sănătate și îi doresc tot binele din lume, să fie bine și sănătoasă, însă mai mult de atât nu pot să spun.

Frații Dolănescu s-au războit 8 ani pentru averea celebrului lor tată

După moartea lui Ion Dolănescu, cei doi fii ai artistului, Dragoș și Ionuț Dolănescu, s-au luptat să împartă averea cântărețului. Ionuț Dolănescu nu a dorit să împartă bunurile cu fratele lui mai mic, însă după 8 ani de judecată, instanța a hotărât ca o parte din moștenire să-i revină și lui Dragoș.

Bunurile pentru care s-au luptat cei doi frați Dolănescu

Vila din strada Caimatei, evaluată la peste 400.000 de euro,

drepturile de autor, estimate la 114.000 de euro

un loc de veci în cimitirul Bellu

un autoturism Dacia Logan

două certificate de proprietate emise de FPP 6 vila de la Sinaia, evaluată la peste 200.000 euro

1/6 din casa și terenul din Str. Hagi Dina, în valoare de 6.000 €

mai multe terenuri în Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov.

Averea lui Ion Dolănescu a fost de un milion de euro, iar în aprilie 2009, când Dragoş Valenciano Carlos Antonio Dolănescu l-a dat în judecată pe fratele său vitreg Ionuț Dolănescu, pentru stabilirea succesiunii în urma decesului tatălui lor

Dosarul de succesiune a fost deschis la Judecătoria Sectorului 2, iar în iulie 2017 procesul s-a încheiat. În 2015, Instanța a hotărât ca bunurile să fie împărțite în două loturi. Lotul I a fost stabilit la valoarea de 271.254 de euro, pe care l-a primit Dragoș Dolănescu, iar Lotul II a fost stabilit la valoarea de 687.000 de euro şi 351.146 de lei, care a intrat în posesia lui Ionuț Dolănescu.

Tot atunci, Instanța a hotărât ca Dragoș Dolănescu să primească în plus și o sultă în valoare de 207.873 de euro și 175.573 de lei, în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, precum și 2.438 de lei reprezentând drepturi de autor şi conexe, de la fratele său.

Decizia a fost contestată de Dragoș, iar în 2017, Tribunalul București a scăzut suma pe care Ionuț Dolănescu ar trebui să o plătească fratelui său de la 207.873 de euro la 44.686,5 euro și 258.982,56 lei. Decizia putea fi atacată, însă cei doi frați au căzut la pace, iar procesul pentru moștenire a luat sfârșit.

Ion Dolănescu a murit în 19 martie 2009, după ce a suferit mai multe complicații de sănătate. De la moartea celebrului cântăreț, cei doi fii ai săi nu și-au mai vorbit, iar asta din cauza moștenirii pe care cei doi nu voiau să o împartă egal.