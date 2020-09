Interviu exclusiv cu Alexandru Arșinel de pe patul de spital: „Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut această operație. E o suferință…”

Alexandru Arșinel a oferit un scurt interviu de pe patul de spital pentru FANATIK, la câteva ore după ce a suferit o intervenție la ochi, după ce a semnalat mai multe probleme cu vederea.

Marele actor se află într-o stare de sănătate bună și mulțumește echipei de medici care au avut grijă de sănătatea ochilor săi.

Artistul se întoarce pe scenă după ce se va recupera și vederea sa va fi mai îmbunătățită.

Alexandru Arșinel, optimist și zâmbitor după intervenția la ochi

Marele actor are 81 de ani și suferă de câteva afecțiuni specifice vârstei, spune el, însă este încrezător în forțele proprii, motiv pentru care nu va sta în spital mai mult de o zi, așa cum și medicii i-au recomandat, după intervenția la ochi avută marți, 29 septembrie 2020.

Nu este pentru prima dată când Alexandru Arșinel se află internat în spital, căci a trecut și printr-un transplant de rinichi cu câțiva ani în urmă. Artistul are și un diabet pe care îl ține sub control, însă, până acum, problema cea mai mare erau ochii, căci l-a cam lăsat vederea în ultima vreme, iar cea mai sigură intervenție este de ultimă generație, care se realizează fără laser sau bisturiu, ci cu ajutorul unor picături.

Alexandru Arșinel a explicat pentru FANATIK ce semnifică această intervenție la ochi și că îi este cunoscută de la fosta lui colegă de scenă, regretata Stela Popescu, care a suferit de aceeași boală.

„E o suferință pe care o au toți oamenii de la o anumită vârstă, ne las ochii, intervin ochelarii, operații care ne fac să avem posibilitatea să vedem cu ochi buni. Probabil și din cauza alegerilor, că să vedem mai bine ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Mai bine să zâmbim decât să stăm supărați.

Diabetul nu a influențat la suferința mea, am de mai mulți ani ochelari, dar în ultimul an vederea a început să scadă că performanța. Așa am ajuns la profesorul Tătaru, care are o colaborare strânsă cu doamna doctor Monica Pop. Și a avut amabilitatea să mă lucreze, este o operație nouă că și tehnologie, modalitate de a acționa. O operație prin care nu se folosesc instrumentele de niciun fel, se face cu picături, 30 de minute iți curg picături în ochi și se efectuează transplantul respectiv, se scoate vechiul cristalin și se înlocuiește cu cel nou. Și Stela, Dumnezeu să o ierte, a făcut tot această operație. ”, a mărturisit Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Intervenția a avut loc la un spital de stat din Capitală, iar prețul procedurii nu a fost unul destul de ridicat. „ M-a costat 1450 de lei cristalinul. Intervenția în sine nu m-a costat nimic. O zi se stă în spital. A doua zi, după ce se face un ultim control, ți se dă drumul acasă și se continuă acasă tratamentul cu picături.”, a declarat Alexandru Arșinel, în exclusivitate, pentru FANATIK.

După ce se va recupera, actorul dorește să se reîntoarcă pe scenă, mai ales că este foarte activ în această perioadă, deși există riscul îmbolnăvirii cu noul coronavirus. „ Am avut zilele Caragiale la Cișmigiu, am jucat cu echipa Teatrului Tănase care s-a bucurat de un succes. Sâmbătă a fost ultimul spectacol, la grădina Herăstrău.”, a mai spus actorul.

Alexandru Arșinel se protejează de COVID-19, poartă mască la fiecare eveniment la care participă și speră ca lucrurile să redevină la normal. Până atunci, actorul se bazează pe medici, în special pe Streinu-Cercel.

„ Această nenorocire, printre altele, urmărește și instalarea panicii între noi, oamenii. Trebuie să avem grijă să ne îmbărbătăm, acest pericol criminal care bântuie prin aer și care ne poate atinge indiferent oricine eșți. Optimismul trebuie să funcționeze. Sperăm să ajungem la liman în lupta cu jigodia asta. Se străduiesc și autoritățile, avem doctori buni, domnul Streinu Cercel care s-a ocupat personal de mulți artiști, inclusiv de colegul nostru Mălăele.”, a declarat artistul, pentru FANATIK.

Este unul dintre cei mai mari actori ai României

A fost director al Teatrului de Revistă Constantin Tănase până în 2018, când a dorit să se retragă din funcție, cineastul mai poate fi văzut în diferite scenete. Alexandru Arșinel are un cv lung cu o bogată activitate în teatru și film.

Printre cele mai cunoscute apariții ale sale, căci a jucat în sute de emisiuni de divertisment radio și televiziune, ori producții cinematografice, se numără următoarele:

Vacanță la mare – 1962,

Cerul începe la etajul trei – 1967,

Ultimele zile ale verii (1976),

Ana și hoțul – 1981,

Ca-n filme – 1983,

Vară sentimentală (1986),

Colierul de turcoaze (1986),

În fiecare zi mi-e dor de tine – 1987,

Miss Litoral – 1990,

Băiatul cu o singură bretea -1991,

A doua cădere a Constantinopolului – 1994,

Paradisul în direct – 1997,

Sexy Harem Ada-Kaleh – 2001,

Războiul sexelor, 2007 – 2008

‘Toată lumea din familia noastră – 2012.

Alexandru Arșinel a fost implicat și în proiecte de animație, astfel că a fost vocea Ursului Baloo în fimele „Cartea Junglei” („Jungle Book”) și „Cartea Junglei 2” („Jungle Book 2”) și a Șerifului în filmele „Mașini” („Cars”) și „Mașini 2” („Cars 2”), Micul John în „Robin Hood” și maestrul Auguste Gusteau în filmul „Ratatouille”.

A fost premiat și medaliat de nenumărate ori pentru rolurile sale, iar printre cele mai importante premii se numără