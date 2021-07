Interviu exclusiv cu Fulgy. Băiatul Clejanilor spune partea lui de adevăr: ”E foarte ușor să mă enervez, să fac o faptă și să ajung la pușcărie”

Fulgy al Clejanilor, pe numele lui adevărat Dan Constantin Fulgeraș Manole, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre problemele lui, despre muzică, despre banii pe care îi câștigă și cum îi face, și, într-un moment de sinceritate, a spus și ceea ce își dorește, cu adevărat de la viață.

Fulgy al Clejanilor, pe șleau despre familia lui

pare să fi conștientizat că are niște probleme, ba chiar explică care sunt acestea, menționând că ar face orice pentru a se îndrepta.

”Mi-am schimbat stilul de viață foarte tare. Acum mă duc la antrenament, am x-body, cu fiarele nu pot să încep acum, trebuie să le iau ușor. Luni am antrenament, marți piscină, antrenament, miercuri călărie, joi relaxare, în parc, vineri la fel”, spune Fulgy, pentru FANATIK.

Mai mult, precizează el, începând de astăzi, lucrurile s-au schimbat radical în viața lui și în ceea ce privește relaționarea sa cu familia.

”Am 4 bodyguarzi, care sunt tot timpul cu mine, mașină în față, mașină în spate, pentru protecție… Tata e fericit, mama e fericită, eu sunt fericit, Marga e fericită. Vorbesc în numele familiei mele acum: nu ne interesează de alți oameni decât de noi. Cine e în filmul cu noi, ne iubește, ne respectă… Cine nu e în film cu noi să plece din viața noastră. Eu vreau doar lucruri frumoase în viața mea. Că e foarte ușor să mă enervez și să fac o faptă și să mă duc la pușcărie. Eu vreau respect, eu nu am nevoie de nimic și de nimeni. Să nu mă supere nimeni pentru că sunt în stare de orice”, explică Fulgy.

Fulgy, atac discret la Alex Velea

Când vine vorba de muzică, recunoaște Fulgy, lucrurile pentru el sunt destul de clare, singura sa dorință fiind ca muzica pe care o face el să fie una de calitate, una care să rămână în memoria oamenilor.

”Vreau să fac muzică de calitate, nu trapanele, nu prostiile astea pe care le vând oamenii care nu știu să cânte… Moft music va fi muzică de calitate, de la muzică clasică, la manele turcești. Am puterea și cunoștințele de a face asta”, a mai spus Fulgy pentru FANATIK.

Ba chiar, recunoaște el, acum este pregătit să cânte orice, alături de orice artist de la noi din țară. ”Eu pot cânta orice, de la muzică clasică, muzică contemporană, manele. L-am refuzat pe Florin Salam la 13 ani pentru că am zis că nu știu să cânt cu vocea. Dar a trecut timpul și acum știu să când și cu vocea. Florin Salam, dacă vreau, este nașul meu. E cel mai mișto om de pe pământul ăsta și sunt fanul lui numărul 1. Cred că m-ar ajuta la orice oră, dacă aș cere, dar eu nu prea sunt genul. Eu nici o poză nu am făcut cu el, ca să nu îl deranjez”, mai spune Fulgy.

Din ce face bani Fulgy?

De curând, într-un vlog de-al său, Fulgy spunea, răspicat, că este, la propriu, milionar din muzică. Cum abia de curând, după o pauză destul de mare, a lansat o piesă, reporterii FANATIK l-au descusut cu privire la misterul sumelor uriașe de bani despre care vorbește.

”Am făcut bani dintr-un program pe care nici nu l-am plătit, e un trial version. La mine e simplu, stau 5 minute, mă gândesc, fac o piesă, și o vând cuiva cu 2.500 – 5.000 de euro. Și se adună, se adună până când strângi o anumită sumă de bani. Eu nu sunt milionar de acum, nou… Eu sunt milionar de când m-am născut. Mama, dacă vrea, ia un milion de euro dacă zice `pâs` la nuntă. Acum sunt milionar pe spatele meu, normal”, explică, pentru FANATIK, Fulgy al Clejanilor.

Mai mult, a precizat el, succesul pe care susține că îl are este obținut foarte ușor, fără efort, spunând că inspirația pe care o are când vine vorba de muzică este uriașă.



”Eu am vândut piese la oamenii mei, o să auziți de ei pe canalul meu de youtube. Am vorbit cu Tzanca Uraganu, am vorbit cu Biju, cu Elis Armeanca, am vorbit cu Marinică Nămol, am vorbit cu mama mea, cu tatăl meu, de piese… Iar eu, pentru 5 minute, pentru că atât durează să fac o piesă la mine, iau 5.000 de euro pentru că toată lumea vrea hituri. Asta e principala mea sursă de venit. Dar mai am și din reclame, din youtube”, a mai spus Fulgy.

Fulgy de la Clejani nu mai vrea să audă de… Taraful de la Clejani

”Dacă aș vrea aș face bani și de la nunți, cu Taraful de la Clejani, care cer sume mari. Dar nu am mai fost cu taraful pentru că nu mă mai reprezintă trecutul și să mă bucur de prezent”, ne-a spus, în exclusivitate, Fulgy.

În altă ordine de idei, anunță el, este decis ca, în curând, să revină în forță pe partea de emisiuni online, alături de nume grele din toate domeniile.

”Dacă rămân în țară, reîncepe Moft TV, cu invitați de la Mircea Nebunu la Viorica de la Clejani. Dacă nu mai fac, înseamnă că am plecat în vacanță. Am nevoie de relaxare. Pe mine mă înjură toată lumea și eu răspund la toată lumea și mă încarc negativ… Am lansat o piesă acum… Am făcut-o scurtă pentru că e o strategie de marketing. Două minute merită lumea să mă asculte pe mine. Dacă mai era și Florin Salam sau Tzanca, poate o făceam mai lungă”, a mai spus Fulgy, pentru FANATIK.

Fulgy, magnet pentru probleme

Fulgy pare să treacă printr-o serie de probleme serioase în ultima vreme. Astfel, acum o lună a fost prins drogat la volan și i s-a deschis un dosar penal, pentru ca doar câteva zile mai târziu să facă scandal într-un casino, iar tatăl său, Ioniță de la Clejani, amenințat și agresat, să ceară intervenția Poliției pentru a-l liniști.

Rezultatul? Fulgy ar fi ajuns, pentru o perioadă, la spitalul Alexandru Obregia din București, iar la câteva zile după ce a revenit acasă s-a trezit cu un al doilea dosar penal pentru că a condus fără permis.

Mai mult, zilele trecute, Fulgy a fost, din nou, reclamat la poliție de tatăl său pentru că l-ar fi agresat, dar a refuzat să depună plângere împotriva fiului său.

”În seara de 04 iulie 2021, în jurul orei 23.30, un bărbat a sesizat, prin apel 112, că a fost agresat de către un membru al familiei. (…) Persoana în cauză a refuzat sa depună plângere. Cercetările sunt continuate de Secția 12 Poliție, din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie (în modalitatea loviri sau alte violențe)”, .