Interviu special cu președintele Federației Ucrainene de Fotbal, Andrei Pavelko: “Soldații noștri cer echipei naționale să joace barajul cu Scoția”

Andrei Pavelko a fost ales în funcția de președinte al Federației Ucrainene de Fotbal în 2015, dar ultimele două luni au fost mai solicitante decât toți cei șapte ani petrecuți în fruntea sportului-rege din Ucraina. În vârstă de 46 de ani, el a rămas în țară după izbucnirea războiului cu Rusia și s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe toți cei implicați în fotbal. Într-un interviu acordat cotidianului L’Equipe, Pavelko a povestit despre cât de mult a afectat războiul fotbalul ucrainean.

Sediul federației s-a mutat de la Kiev la Ujgorod, din motive strategice

Poate părea o întrebare absurdă, dar ce faceți? Cum sunteți?

– La această întrebare, răspunsul tuturor ucrainenilor este identic. Trăim ca oricine în vreme de război și obiectivul nostru principal este să salvăm oamenii, copiii, să ne batem pentru țara noastră și pentru libertatea noastră.

Ce ați făcut de la începutul conflictului?

– În primele zile, am înțeles că jucătorii străini erau în pericol și a trebuit să organizăm plecarea lor din țară, cu familiile lor, cu copiii lor. În paralel, a trebuit să ne mutăm sediul Federației, de la Kiev la Ujgorod. De aici, încercăm să rezolvăm problemele legate de transport, plasamentul temporar și trimiterea tinerilor noștri jucători la academii din Italia, Ungaria, Polonia, Letonia, Moldova și România.

De ce Ujgorod?

– Este cel mai mare oraș din vestul Ucrainei și cel mai practic pentru că este aproape de granițele cu trei țări: Slovacia, în nord-est, Ungaria, în sud, și Polonia, în nord. Asta facilitează primirea de ajutoare umanitare din Europa și distribuirea lor în întreaga Ucraină, fie că e vorba de medicamente, produse alimentare sau de primă necesitate și îmbrăcăminte. În ultimele 20 de zile, am vizitat 14 orașe în care am creat centre pe baza asociațiilor noastre regionale de fotbal, care tratează chestiuni sociale și umanitare.

Un puști de 12 ani, grav rănit de atacurile rușilor, considerat un simbol al Ucrainei, care se luptă pentru viața și viitorul său

În ce constau acestea?

– Este vorba de evacuarea tinerilor noștri fotbaliști, copii pe care îi alegem din zonele frontaliere cele mai amenințate, precum Odessa sau Mykolaiv, pentru a-i duce cât mai în vestul Ucrainei. Apoi, îi transferăm spre academiile europene la invitațiile cluburilor de fotbal și ale federațiilor.

Despre câți tineri jucători este vorba?

– Cred că am trimis peste două mii de copii în întreaga Europă și am evacuat câteva zeci de mii spre vestul Ucrainei. Din păcate, sunt copii care sunt răniți. Unii dintre ei au fost afectați de gloanțe de kalașnikov sau de bombardamente în timp ce erau evacuați din Mariupol spre un spital din Zaporoje. Și eu am donat sânge. Cel mai dificil caz este al unui băiat de 12 ani, Ivan Ceredenko, care a fost lovit de o bombă și este rănit la cap, la piept și are șapte fracturi deschise. A pierdut mult sânge. Medicii se luptă pentru el, este un băiat tare puternic. Împreună cu mama sa, a fost transportat de la Lvov până la Frankfurt. De acolo, a fost dus cu elicopterul la un spital din Berlin, unde a fost supus mai multor operații. Este un mare pasionat de fotbal și am reușit să-l pun în contact cu jucătorii echipei naționale. A cerut să vorbească cu Oleksandr Zincenko într-o legătură video și a fost tare mândru de asta. A promis că nu va muri, că va supraviețui. Îl vom ajuta să asiste la un meci al lui Zincenko, la Manchester, și la o partidă a echipei naționale. Va zbura alături de noi ca un simbol al Ucrainei care se luptă pentru viața lui și pentru viitorul său.

Puteți măsura impactul războiului asupra fotbalului ucrainean?

– La nivelul infrastructurii, două stadioane au fost complet distruse de bombardamente la Cernihiv și Mariupol. Centrele de antrenament de lângă Kiev au fost grav avariate, stadionul de la , centrul lui Șahtior Donețk. Încercăm să ținem cont de jucătorii noștri licențiați, câți au fost răniți sau uciși. Aceste statistici sunt cu adevărat dificil de suportat. Dar încercăm să ajutăm pe toată lumea, pe cei răniți și pe familiile celor decedați. Muncim cu ajutorul tuturor celor care nu au părăsit țara, cu imaginea marilor noastre legende care, datorită vârstei lor, ar fi putut pleca, precum câștigătorii , Igor Belanov și Oleg Blohin, sau Anatoli Demianenko.

“Suntem împotriva cadoului de a merge direct la Cupa Mondială”

Sunt și jucători pe front?

– Da, mulți. Fotbaliști, antrenori, suporteri. Un număr foarte mare se află la Mariupol, unde resping atacurile agresorilor ruși. Yuri Vernydub, antrenorul lui , și-a reziliat contractul pentru a se angaja în forțele armate și pentru a-și apăra țara cu o mitralieră. Apoi, sunt jucătorii echipei naționale, cum este Viktor Kornienko și alți tineri. Rămânem în contact cu fiecare dintre ei. Le este imposibil să se gândească la fotbal.

Și unde sunt jucătorii echipei naționale?

– Sunt peste 20 de echipe diferite sub comanda noastră: de feminin, masculin, de tineret, futsal… Încercăm să controlăm unde se află fiecare, de ce ajutor are nevoie fiecare, cine este în străinătate. Am înmulțit întâlnirile prin legătura video. De exemplu, dacă am avea oportunitatea de a pleca la sfârșitul lunii mai pentru a disputa meciul de baraj contra Scoției, jucătorii noștri din străinătate ni se vor alătura.

Credeți că acest meci de baraj poate avea loc?

– Soldații noștri cer jucătorilor noștri să dispute acest meci. Știu că Țara Galilor și alte federații naționale au discutat chestiunea acordării unui bilet direct Ucrainei pentru Cupa Mondială, dar noi suntem împotriva unor asemenea cadouri. Vrem să continuăm să jucăm, deși este dur pentru noi. Probabil că va trebui să aliniem o echipă compusă majoritar din jucători care evoluează în străinătate și, fără îndoială, nu cei mai puternici. Dar militarii noștri, care se bat pe front, au nevoie de acest meci.

“Jucătorii ucraineni cred în viitor”

Nu veți solicita o nouă amânare?

– Nu prea sunt date libere în calendarul FIFA și nu e nicio posibilitate de a mai reprograma. Probabil că eu nu mă voi deplasa la acest meci, voi rămâne în Ucraina. Dar vom aduna un număr minim de jucători. Bineînțeles, va fi dificil să rezistăm în fața unor echipe mai bine pregătite decât noi. Dar toată lumea a decis să jucăm și ne asumăm asta.

Cum vă imaginați viitorul?

– Fotbaliștii noștri sunt formidabili, fiecare și-a exprimat foarte clar poziția față de război. Și toți sunt uniți în fața acestei agresiuni din partea Rusiei. Jucătorii cred în viitor. Vom câștiga clar și obiectivul fundamental este ca țara noastră să fie de zece ori mai bună decât era înainte de război. Asta include și fotbalul. Jucătorii înțeleg că, prin victoriile sportive, organizând meciuri de nivel înalt, au responsabilitatea de a îndrepta Ucraina spre o nouă zi. Nu cea a caselor distruse și a morților, ci a unor oameni primitori.

Ați rămas în contact cu Gianni Infantino, președintele FIFA, și cu Aleksander Ceferin, președintele UEFA?

– Încă din primele zile ale războiului, Aleksander Ceferin m-a sunat de două-trei ori pe zi. Ne susține pe deplin, se îngrijorează de situația copiilor și a jucătorilor străini pe care i-am scos din zonele răvășite de lupte. Știu că a primit un jucător la el acasă. împreună cu întreaga lui familie, și că este sincer în preocupările lui. Cu Gianni Infantino vorbesc mai rar, dar i-am descris situația actuală, i-am spus că oamenii implicați în fotbal mor, că tinerii mor și că stadioanele sunt distruse. A promis că ne va susține țara. Sunt recunoscător colegilor mei din UEFA și FIFA care au luat rapid decizia de a exclude din competiții echipa naționala și cluburile din Rusia.

“Nu vrem milă. Trebuie să demonstrăm noi că merităm să jucăm la un turneu final”

și Șahtior Donețk vor disputa meciuri caritabile în Europa.

– Aceste două echipe au primit o autorizație specială din partea ministerului Sportului pentru a călători, să participe la meciuri caritabile pentru a sensibiliza suporterii față de invazia rusă din Ucraina, să ne susțină armata și să colecteze fonduri, în special pentru copiii din Ucraina. Este o derogare importantă întrucât bărbații între 18 și 60 de ani trebuie să rămână în Ucraina pentru a lupta. Lucrăm și pentru ca echipa naționala să iasă din țară la sfârșitul lui aprilie. Discutăm de asemenea cu Aleksander Ceferin și cu Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, care ne-a fost un sprijin important și a promis să ajute la organizarea acestor meciuri.

Calificată la Europeanul feminin din Anglia, Rusia este acum suspendată. Logic, Portugalia, echipa învinsă de Rusia la baraj, ar urma să îi ia locul, dar nu v-ați dori mai degrabă ca UEFA să “invite” Ucraina, chiar dacă a fost învinsă în baraj de Irlanda de Nord?

– Știm că o asemenea indulgență ar fi injustă pentru că nu răspunde niciunui principiu sportiv. Trebuie să demonstrăm prin propriile forțe și pe teren că Ucraina merită să participe la asemenea turnee. Nu vrem milă. Vrem să jucăm pentru ca poporul nostru și fanii noștri să înțeleagă că merităm o asemenea calificare prin jocul nostru, nu printr-o decizie birocratică.