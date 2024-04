, scor 3-2 pentru gazde. Astfel, Ioan Ovidiu Sabău a oferit un anunț care este important înainte de U Cluj – Dinamo.

Ioan Ovidiu Sabău, anunț ciudat înainte de U Cluj – Dinamo, meci crucial pentru “câini”: “Am intrat în vacanță deja”

Înainte de U Cluj – Dinamo, Ioan Ovidu Sabău a făcut un anunț ciudat. Antrenorul ardelenilor a fost supărat pe echipa sa după înfrângerea din etapa a 7-a din play-out-ul SuperLigii.

Tehnicianul “șepcilor roșii” și-a luat gândul de la Europa și a explicat că jucătorii săi au intrat în vacanță. Rezultatele din ultimele 5 meciuri i-au îndepărtat de obiective pe clujeni și pare că au pierdut lupta pentru primele două locuri din play-out.

Această atitudine a celor de la U Cluj poate reprezenta un avantaj pentru Dinamo. “Câinii” vor face deplasarea la Cluj, acolo unde sunt obligați să câștige pentru a mai avea o șansă să scape de retrogradarea directă.

“Poate nu știm ce înseamnă să jucăm în Europa, am intrat în vacanță. Sunt dezamăgit, supărat, vorbim de Europa… Nu știu dacă s-au mulțumit cu puțin. Dar nu ai voie.

Puteau mai mult, puteau să facă 2-0. Sunt multe lipsuri ca să ajungem mai sus, văd altfel lucrurile, poate că așteptările mele sunt prea mari.

Ne-am îndeplinit un obiectiv, salvarea de la retrogradare. Nu ai cum să iei gol atât de ușor, să îți plece jucătorii adverși atât de ușor din spate. Ai emoții la fiecare acțiune în care că iei gol.

Am câștigat când am reușit să pasăm, fără să intrăm în duel. Nu am legat 5 pase în acest meci, am da numai la adversar. Nu e nicio presiune, puteam juca relaxați.

Ne gândim să fim în primele 10, să jucăm în baraj, dar arătăm prea puțin. Trebuie să ne placă meseria asta, să arate că sunt fotbaliști“, a declarat Ioan Ovidiu Sabău la flash-interviul de după meci.

“Suntem cea mai dezavantajată echipă”

“Nu suntem pregătiți pentru cupele europene. Noi suntem cea mai dezavantajată echipă, jucăm din 3 în 3 zile, drumurile sunt lungi. E complicat să joc cu mască, sper să scap repede de ea.

La cum am arătat în aceste meciuri, e greu să prindem barajul de Conference. Va fi greu cu Dinamo, sperăm să vină multă lume. Ar trebui să se schimbe multe, sunt la cald și nu vreau să spun multe prostii

Bauza a căzut de parcă l-a trăsnit ceva, abia am pus umărul. Avem și VAR, se dădea penalty dacă era“, .