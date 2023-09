Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după UTA – U Cluj 0-1: „Mi-a plăcut mult echipa!”

Antrenorul „șepcilor roșii” simte că mai sunt lucruri de îmbunătățit la echipă, însă este bucuros pentru victoria cu UTA, lăudându-și jucătorii pentru felul în care au evoluat și certându-l pe .

Ioan Ovidiu Sabău, mulțumit după UTA – U Cluj

Ioan Ovidiu Sabău a fost mulțumit , lăudându-și jucătorii, despre care a spus că au jucat un fotbal bun și despre care a spus că au prins încredere în urma victoeiei.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut mult echipa. Am avut curaj să jucăm. Am ținut de minge, am avut răbdare, concentrați permanent. Am simțit că UTA va încerca să plece pe contraatac.

Acolo am fost foarte reactivi. E o satisfacție, rezultatul ne dă încredere. A trebuit să improvizez, Ovidiu Bic a fost căpitan, trebuie să poarte echipa spre victorie”.

ADVERTISEMENT

Vătăjelu e un jucător care se sacrifică întotdeauna pentru echipă, ofensiv și defensiv. O victorie care dă încredere. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult e că avem stare de spirit, calitate individuală. În scurt timp vom arăta foarte, foarte bine”.

„E vorba despre plăcerea de a juca fotbal!”

„Îi fac să se simtă importanți. Încerc să comunic foarte mult, să le înțeleg ofurile, de ce au nevoie. Le transmit că pot comunica orice cu mine, să nu fie crispați. E vorba despre plăcerea de a juca fotbal, e o meserie frumoasă, bine plătită.

ADVERTISEMENT

Asta le-am transmis. Avem mult de lucrat, e o victorie meritată și atât. Chiar dacă și ei au avut ocazii. Sunt o echipă mai omogenă, împinsă și de public. Au fost câteva momente-cheie în care am suferit”, a .

„Eu îl apreciez foarte mult pe Cîmpanu, are calități extraordinare. Are tot ce îi trebuie pentru a juca la cel mai înalt nivel. Are nevoie de disciplină și încredere.

L-am felicitat pentru tot ce a făcut, dar asta anulează tot. Nici ca imagine nu e normal să faci un astfel de gest”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.