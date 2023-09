Gest mizerabil al lui Cîmpanu în UTA – U Cluj: „Nu scuipa în cer, că ți se întoarce în față!”

Fostul jucător al Universității Craiova s-a aflat la debutul în tricoul „șepcilor roșii”, fiind eliminat chiar în momentul în care Ioan Ovidiu Sabău se pregătea să-l schimbe, pentru că și-a scuipat un adversar.

Gest mizerabil al lui Cîmpanu în UTA – U Cluj

Alexandru Cîmpanu a făcut un gest mizerabil în confruntarea câștigată de , scor 1-0, scuipându-și un adversar chiar în momentul în care urma să fie schimbat.

Gestul său nu a fost văzut de arbitru, însă acesta a fost chemat la marginea terenului pentru a verifica VAR-ul, iar după ce a revăzut imaginile l-a eliminat direct pe fotbalistul Universității Cluj.

„Nu scuipa în cer, că ți se întoarce în față! Este un proverb italian, dar care se potrivește aici. VAR-ul ar trebui să mai intervină și unde nu prea intervine, dar în fina. Au scuipat și jucători mari pe vremuri”, a spus MM Stoica.

„E un gest prostesc, un gest care nu-și are rost pe un stadion de fotbal. Tu conduci, urmează să fii schimbat, nu are explicație gestul pentru mine”, a mai spus și Ovidiu Herea, la TV .

„Nu e normal să faci un astfel de gest!”

Ioan Ovidiu Sabău a vorbit la finalul meciului și l-a certat pe , spunând că a făcut un meci bun, însă că își anulează din performanțe în urma unor astfel de gesturi.

„Eu îl apreciez mult pe Cîmpanu, are tot ce îi trebuie să joace la un nivel înalt. Are nevoie de disciplină multă. Într-un astfel de moment… l-am felicitat pentru ce a făcut pe teren, dar anulează tot ce a făcut pe teren. Și ca imagine nu e bine, nu e normal să faci un astfel de gest”, a fost reacția lui Ioan Ovidiu Sabău la finalul meciului.

Alexandru Cîmpanu era nerăbdător să debuteze pentru Universitatea Cluj: „De cum am auzit de această oportunitate am spus imediat da, nu am stat pe gânduri. Am venit cu gânduri mărețe aici, sper să îmi pun calitățile în valoare și în slujba echipei.

Grupul e unul bun, unul frumos, mă cunosc cu majoritatea. Cred că Mister e un om bun și un antrenor la fel de bun. Aștept cu nerăbdare debutul”, a spus Cîmpanu.