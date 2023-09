UTA Arad – U Cluj, în etapa 9 din SuperLiga. Derby de tradiție în deschiderea rundei

După meciurile echipei națională în preliminariile EURO 2024, fotbalul nostru cel de toate zilele revine în prim plan cu partidele etapei a 9-a din SuperLiga. Uvertura va fi la Arad, într-un derby de tradiție transilvănean, UTA – U Cluj. Meciul are loc vineri, 15 septembrie, cu începere de la ora 18:30.

Unde se joacă meciul UTA Arad – U Cluj, în etapa 9 din SuperLiga

Meciul UTA Arad – U Cluj, primul din cadrul etapei a 9-a din SuperLiga, se joacă vineri, 15 septembrie, de la ora 18:30, pe modernul stadion din Arad care poartă numele patronului din anii 1948, Francisc von Neuman. Este un joc la care se așteaptă public numeros, fiind posibilă și prezența a cel puțin câteva sute de fani ai studenților din orașul de Someș.

Arădenii sunt supărați pe echipa lor, care etapa trecută a pierdut la Sfântu Gheorghe în ultimul minut, ca urmare a unei execuții fabuloase din lovitură liberă reușită de croatul Adnan Aganovic, deși UTA nu a jucat deloc rău sub comanda secundului Sorin Rădoi.

În convalescență după infarctul suferit în partida cu FCSB din urmă cu două etape, , medicii recomandându-i să-și prelungeasdcă perioada de repaus.

Cine transmite la TV partida UTA Arad – U Cluj

Partida UTA Arad – U Cluj se joacă vineri, 15 septembrie, de la ora 18:30, pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad, în etapa a 9-a din SuperLiga. Ea va putea fi urmărită în direct pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona dacă veți alege să intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Din păcate, nu peste tot în țară weekend-ul va avea parte de o vreme bună pentru fotbal. Dacă la București, la Dinamo – FC U Craiova 1948 va fi o vreme ca de vară, la Arad lucrurile vor sta la polul opus. Va fi o zi cu cer acoperit și cu șanse de peste 80 la sută de ploaie în mai multe reprize pe parcursul zilei, inclusiv pe durata disputării meciului.

Nici la capitolul temperatură nu va fi la fel, maxima de 23 de grade la amiază, ceva în jur de 20-21 la ora meciului. Arbittul partidei este bucureșteanul Radu Petrescu.

Ce absențe sunt în întâlnirea UTA Arad – U Cluj

Ambii tehnicieni se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei. La UTA nu pot evolua pentru că sunt accidentați sau în recuperare Ekemcki, Stroungis și Markov, toți trei jucători cu profil defensiv.

La U Cluj, situația e și mai neplăcută, pentru ca Sabău nu îi are la dispoziție pe doi dintre oamenii cheie, play-maker-ul Dan Nistor și un alt jucător cu impact mare în evoluția echipei, Alex Chipciu. Lor li se mai adaugă și atacantul Calcan.

Cote la pariuri la jocul UTA Arad – U Cluj

Casele de pariuri apreciază meciul UTA Arad – U Cluj drept unul extrem de echilibrat. Avem diferențe infime la victorie între cele două echipe. UTA are 2,60 pentru a lua cele trei puncte, iar clujenii au primit 2,90. Șansă dublă „1X” are o cotă de 1,40, iar șansă dublă „X2” are cotă 1,45. Un gol al arădenilor ajunge la 1,40, iar unul al „alb-negrilor” la 1,45.

Avem puține confruntări directe în ultimii opt ani. În prima divizie, UTA a câștigat ambele meciuri de la promovare atât a sa cât și a clujenilor, cu 2-0 și respectiv 2-1. Ultimul succes pentru „Șepcile roșii” în orașul de pe Mureș este din Liga 2, în 2015, atunci U demolând pur și simplu UTA cu scorul de 4-0. Dar partida e una cu vechi tradiții, problema e că fie una, fie alta sau chiar amândouă, au lipsit multă vreme din primul eșalon.