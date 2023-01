Ioan Sabău, îngrijorat după revenirea la U Cluj: „Situație grea, sunt opt ani de când nu mai antrenez”. De ce a acceptat oferta, deși inițial refuzase: “Am primit un telefon”

Tehnicianul este pregătit însă pentru o nouă provocare și are încredere în ceea ce poate realiza la Universitatea Cluj, echipa sa de suflet.

Ioan Sabău, îngrijorat după revenirea la U Cluj

după revenirea la Universitatea Cluj, povestind și cum a acceptat oferta „șepcilor roșii”, deși inițial o refuzase:

„După ce am refuzat vineri, sâmbătă am mai primit un telefon și m-am gândit mai mult. Un suporter al Universității de 45-50 de ani mi-a spus că niciodată nu a fost dorit atât de mult un antrenor la echipă.

Am cerut două zile să mă gândesc, ținând cont de reacție și pentru că am primit multe mesaje, am dat curs ofertei”.

„E o situație grea, sunt opt ani de când nu antrenez, nu se uită atât de ușor, dar am fost conectat mereu la fotbalul din România.

Mâine plecăm în Antalya. Am venit mereu în momente grele la U Cluj”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău, la TV .

De ce l-a păstrat pe Romario Pires în lot

Ioan Sabău a vorbit și despre situația lui Romario Pires, , fostul antrenor al echipei, se debarasase, dar care a revenit la echipă, la decizia noului tehnician:

„Eu am spus că Romario Pires are calități, dar mi-am pus întrebări de ce nu l-a mai vrut Eugen. Am cerut mai multe informații și toți mi-au garantat că e un jucător pe care ne putem baza și că nu o să am probleme cu disciplina.

Eu știu că există stabilitate financiară, se poate mult mai bine, mai ales că sunt oameni importanți în Cluj care pot ajuta mult mai mult echipa și cred că o vor face în viitor”.

„Va fi schimbat, dar nu acum gazonul, o să fie schimbat prin martie, undeva acolo”, a mai spus Ioan Ovidiu Sabău.