Ioana Ginghină, impresionată de rochia pe care Adela Popescu a purtat-o la nunta lui Smiley: “Ar merge și la mine”

Ioana Ginghină se va căsători la toamnă cu Cristi Pitulice, iar rochia purtată de Adela Popescu la nunta lui Smiley a impresionat-o pe actriță, care ar vrea un model asemănător. Actrița a vorbit și despre cum va arăta marele eveniment din viața ei.

Ce a spus Ioana Ginghină despre rochia purtată de Adela Popescu la nunta lui Smiley. Actrița a fost impresionată

În această toamnă, pe 25 septembrie, în cadrul cununiei civile. Cei doi vor ca acest eveniment să fie unul restrâns, așa că petrecerea va fi organizată chiar în curtea casei lor.

În cadrul unui interviu, actrița a fost întrebată despre ținuta pe care o va purta în această zi importantă. Vedetei i-a plăcut foarte mult rochia pe care Adela Popescu a purtat-o la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol, așa că ar vrea să o întrebe pe prezentatoare de unde a luat-o.

Ioana Ginghină își dorește și ea o astfel de vestimentație la nuntă, dar pe alb. Vedetei i-au plăcut și încălțările și accesoriile pe care soția lui Radu Vâlcan le-a asortat cu ținuta. O astfel de rochie ar fi potrivită și pentru petrecerea în curte pe care o va ține actrița din serialul “Adela”.

“Rochia trebuie să meargă în curte, să se potrivească. Am văzut-o pe Adela Popescu la o nuntă, la nunta lui Smiley și mi-a plăcut mult rochia și mă gândeam să o întreb de unde o are, că aș merge și eu pe varianta pe alb.

Ea era în negru la nuntă. Chiar mă gândeam, ea era în ciocate, o pălărie… Drăguț. Ar merge și la mine”, a declarat actrița în cadrul unui interviu pentru .

Cum a plănuit Ioana Ginghină petrecerea de nuntă

La petrecerea de nuntă, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice vor invita doar persoanele apropiate, în jur de 30 la număr. Cei doi au început deja să se gândească la preparatele pe care le vor mânca în ziua marelui eveniment.

“Spațiu este, curtea are 1000 metri pătrați, dar acum ne gândim dacă să facem cu mese sau cum a fost când am avut ziua, am avut niște zone așa cu mese și un fel de bufet suedez. Au fost niste băieți care ne-au gătit și salate, și scovergi, și grătare, practic fiecare își lua și mânca.

Să vedem dacă ne iese, că lumea s-a simțit foarte bine, am stat până târziu și fiecare a fost în largul lui. Îmi e că dacă îi punem la mese să nu fie mai scorțoasă toată treaba și să nu fie ce ne-am dori noi”, a mai declarat actrița pentru sursa citată.

Ioana Ginghină și viitorul ei soț sunt împreună din anul 2020. Cei doi își trăiesc povestea de iubire departe de ochii publicului și vor să-și petreacă și viitorul împreună. Anul trecut, .