Ioana Tufaru a fost operată de urgență. Cum se simte acum fiica Andei Călugăreanu

De curând, Ioana Tufaru a ajuns pe mâinile medicilor și a fost operată de urgență. Fiica regretatei Anda Călugăreanu se recuperează acum, dar greul a trecut.

s-a confruntat cu probleme de sănătate și a fost nevoită să sufere o intervenție chirurgicală de hernie ombilică. În acest moment, Ioana Tufaru este în recuperare, așa că nu a putut merge la mormântul mamei sale, așa cum obișnuiește să facă în fiecare an.

“Da, așa este mergeam în fiecare an. Anul acesta din păcate nu am ajuns din cauza unor probleme de sănătate, o operație de hernie ombilică pe care am suferit-o în urmă cu două săptămâni și încă sunt în recuperare.

S-au împlinit 31 de ani de la decesul mamei! Mi-e dor de ea în fiecare zi! Voi face tot posibilul să ajung și la cimitir poate săptămână viitoare”, a declarat Ioana Tufaru pentru .

Ioana Tufaru avea de ceva timp această afecțiuni, dar nu i-a acordat atenție decât atunci când a crescut și a fost nevoie urgentă de operație. Intervenția a avut loc la finalul lunii iulie.

“O aveam demult, nu i-am dat importanță până a început să crească și devenise operabilă! M-am operat pe 24 iulie la spitalul Floreasca. A fost tot de urgență”, a mai spus fiica regretatei cântărețe pentru sursa citată.

În perioada de recuperare, Ioana Tufaru nu are voie să facă efort și să ridice greutăți. Vindecarea completă se va produce la 2 – 3 luni după operație, iar abia atunci va fi în afara oricărui pericol.

Cât plătește Ioana Tufaru pe medicamentele soțului

Ioana Tufaru și soțul ei cheltuie, în fiecare lună, sume destul de mari de bani pentru tratament, mai ales că și bărbatul are probleme de sănătate.

“Lunar doar pentru Ionuț trebuie tratament. Eu gata am luat doar post-operator! Ale lui Ionuț costă în jur de 100 de lei pe lună daca sunt compensate, dacă nu costa cam dublu și un pic! În general le iau compensate!”, a mai spus aceasta.

Cât despre partenerul ei de viață, Ioana Tufaru a spus că starea sa este stabilă, însă are momente când apar fibrilații. Bărbatul are nevoie de tratament pentru a le controla.

“Dar aceste stări nu sunt permanente din cauza tratamentului, dacă nu ia tratamentul zilnic, le poate face și de 2-3 ori pe zi. Cu medicamente le ține în frâu cum se zice”, a adăugat Ioana Tufaru.

În această vară, . Vacanța i-a costat 800 de lei, pentru trei zile, însă nu au mâncat din oraș. În schimb, au cumpărat de la supermarket ceea ce aveau nevoie.