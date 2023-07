Suma totală cheltuită de Ioana Tufaru pentru o vacanță de vis la Eforie Nord. Unii cheltuie atât doar pentru mâncare

Ioana Tufaru a decis să meargă la mare alături de soțul ei. Cei doi au ales stațiunea Eforie Nord și nu au regretat deloc. Au avut parte de o vacanță de vis, iar suma pe care au cheltuit-o a fost una cât se poate de decentă.

Cât a plătit Ioana Tufaru pentru trei zile la Eforie Nord

Ioana Tufaru a mers la Ea și soțul ei, Ionuț, au petrecut trei zile acolo. Dacă în al alți ani era vorba de un sejur mai lung, iată că acum lucrurile s-au mai schimbat.

Ioana Tufan și Ionuț l-au avut alături și pe fiul lor Luca. Cei trei s-au descurcat așa cum au putut și au reușit să cheltuie o sumă complet neașteptată în total, care cuprinde atât cu mâncarea, cât și cazarea în cele trei zile de sejur.

Într-un interviu acordat pentru , fiica Andei Călugăreanu spune că s-a cazat în Eforie Nord, într-un loc de vis unde revine de fiecare dată cu drag. Familia a plecat la mare cu trenul privat, iar pentru cele trei zile, plus mâncare a cheltuit în jur de 800 de lei.

Secretul, spune Ioana Tufan este faptul că nu mănâncă în oraș. Mai exact, familia cumpără de la supermarket și se descurcă la cazare așa cum o face și acasă

„Am stat 3 nopți și ne-am cazat în Eforie Nord la un loc de vis, unde ne a plăcut foarte mult și unde vom reveni mereu cu drag! Am plecat cu trenul (privat, am renunțat de mult la serviciile CFR )! Am cheltuit cu totul cam 800 de lei cu tot cu mâncare.

Pentru că noi cumpărăm din supermarket și ne gospodărim acolo că este bucătărie! Luăm sticle de suc și deșertăm în sticle mai mici și le punem în lada frigorifică și mergem pe plajă”, a povestit aceasta, pentru sursa citată.

Fiica Andei Călugăreanu nu va mai merge în altă vacanță

De ce au stat însă așa de puțin la mare? Se pare că nici Ioana și nici soțul ei nu au voie să stea la soare. Astfel, întreg sejurul au stat sub șezlong, la umbrelă. Fiica Andei Călugăreanu spune că nici măcar nu a stat în costum de baie.

A optat pentru o rochiță specială de plajă care să îi acopere forme, pentru că, spune ea, ”se vede urât”. Mai urmează și altă vacanță? Răspunsul este nu. Ioana Tufan spune că nu își mai permite financiar o nouă escapadă.

„Nu cred că mai plecăm nicăieri vara că nu prea ne permitem financiar să plecăm atât de des!”, a mai completat acesta. Întrebată cum se descurcă cu banii, Ioana Tufan a precizat că mai participă la filmări, însă nu în fiecare zi. Drept urmare, lucrurile sunt destul de dificile pe acest plan.