Iohannis, primele declarații după retragerea lui Cătălin Cîrstoiu. Ce spune șeful statului despre viitorul coaliției PSD-PNL

Președintele Klaus Iohannis, aflat în Coreea de Sud, a comentat, marți, decizia PSD-PNL de a retrage candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Capitalei.

Iohannis: „Cert nu este un mare succes al coaliţiei”

Președintele Klaus Iohannis, aflat în vizită oficială în , a comentat retragerea doctorului Cătălin Cîrstoiu și decizia coaliției PSD-PNL de a merge la Primăria Capitalei cu candidaturi separate, cea a Gabrielei Firea și a lui Sebastian Burduja.

„Acum, cert nu este un mare succes al coaliţiei, ca să mă exprim aşa. În rest, nu vreau să comentez deciziile coaliţiei în materie de ales candidaţi şi de felul în care se vor poziţiona. Ştiţi bine că discuţiile în coaliţie s-au purtat ieri şi azi-noapte, din câte am înţeles, deci nu am fost acolo ca să fiu în contact nemijlocit”, a declarat Klaus Iohannis în cadrul unei conferințe de presă.

Candidați separați: „Important este să nu ducă la lupte electorale interne”

Șeful statului a mai spus că este important ca și Sebastian Burduja să nu se atace reciproc, fapt ce ar prejudicia guvernarea.

„Am aflat rezultatele, important este ca această soluţie de candidaţi separaţi pe Bucureşti să nu ducă la nişte lupte electorale în interiorul coaliţiei care pe urmă s-ar reflecta negativ asupra activităţii guvernului”, a mai spus Iohannis. „Există capacitatea în cele două partide să separe alegerile locale de activitatea guvernamentală”, a adăugat șeful statului.

„Stabilitatea” înainte de toate

Klaus Iohannis a reluat tema „stabilității”, argument principal cu care „a încurajat” formarea coaliției PSD-PNL și că România are încă nevoie de această stabilitate, chiar dacă în campania electorală uneori este mai greu de menținut înțelegerea reciprocă.

„Cred că toată lumea îşi aminteşte că această coaliţie a fost, crearea acestei coaliţii a fost încurajată de mine, pentru că am avut nevoie de un guvern stabil, cu o majoritatea serioasă în Parlament, pentru a trece România cu bine prin toate crizele succesive pe care le-am avut, lucru care s-a întâmplat.

Deci obiectivul acestei coaliţii a fost stabilitate şi trecerea cu bine prin criză, obiectivul a fost atins, dar cred că mai are potenţial această coaliţie în viitor (…) Sigur, acuma, în toiul campaniilor electorale, va fi un pic mai complicat de a menţine buna înţelegere la cota maximă”, a estimat șeful statului.

Despre Cîrstoiu: „Nu am fost consultat pentru că nu am dorit”

Întrebat dacă varianta PSD-PNL cu candidați separați ar fi o cale liberă pentru Nicușor Dan să câștige Primăria Capitalei, în condițiile în care această dublă candidatură Firea-Burduja ar putea fragmenta electoratul, Iohannis a răspuns: „Nu aş vrea să speculez acum despre şansele unui candidat sau al altui candidat, însă (..) nu m-am implicat nici înainte nici acum în negocierile din coaliţie, pe candidaţi şi pe felul în care se poziţionează dar la sfârşit am fost informat, la sfârşitul negocierilor”.

Iohannis a mai spus că nu a fost consultat de PSD și de PNL cu privire la candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu. „În privinţa consultării, pot să repet, nu am dorit să intru în aceste discuţii. Deci nu am fost consultat pentru că nu am dorit”, a spus președintele.