Ion Iliescu, interviu la 94 de ani: „Știu că internetul e plin de meme-uri cu mine, cum că speranța moare penultima”

Ion Iliescu a împlinit duminică vârsta de 94 de ani, ocazie cu care i-a acordat un interviu unui apropiat al său, fostul ministru al Culturii Ionuț Vulpescu, pentru podcastul . Îm amplul interviu, fostul președinte al României s-a referit inclusiv la glumele făcute pe seama vârstei sale.

„Am reticențe față de vremurile de acum”

Întrebat cât contează vârsta în politică și vârstele în politică, Ion Iliescu a arătat că uneori maturitatea politică nu coincide neapărat cu vârsta biologică a politicianului care nu trebuie să devină retrograd sau hiperconservator pe măsură ce înaintează în vârstă.

ADVERTISEMENT

„Pentru vârstă, trebuie să nu faci excese. Pentru vârste, ai nevoie de progrese. E o matematică simplă a vieții. Ca o paranteză, știu că Internetul e plin de meme-uri cu mine, cum că speranța moare penultima sau că am fost văzut la bancă, pentru un credit pe 30 de ani, etc. Pe unele le apreciez, atâta timp cât au umor, adică sunt inteligente. Lumea nu începe cu noi și cu siguranță nici nu se termină cu noi. Valabil pentru orice muritor”, a spus Ion Iliescu.

Acesta susține că iubește România din zilele noastre cu toate greșelile și triunfurile sale, deși a admis că societatea românească actuală nu-i place în mod deosebit, invocând realități care nu ar fi compatibile cu modul în care și-a trăit viața.

ADVERTISEMENT

„Nu am nostalgia timpului meu, dar am reticențe față de vremurile de acum. Nu trăim o lume rea, repet, din afară se vede cu totul altfel, mai optimist și mai corect, e o lume perfectibilă însă”, a comentat Iliescu.

Omagiu adus de Ion Iliescu soției Nina

Acesta a ținut să aducă un omagiu și prietenilor pe care i-a avut de-a lungul vremii și îndeosebi soției, Nina Iliescu, despre care a spus că îl leagă o prietenie care a născut o iubire, ceea ce ar fi un caz fericit și rar.

ADVERTISEMENT

„Există prietenii care se leagă prin durere – în timpuri opresive, prieten e cel alături de care suferi și depășești episoadele dureroase ale vieții tale. Există și prieteniile fericite și rare, așa cum sunt cele care nasc o iubire, așa cum a fost relația dintre mine și Nina, soția mea. În rest, pot spune că una dintre mângâierile vieții a fost că am avut prieteni care nu s-au dezis de relația noastră nici atunci când, pentru opinia publică, a fi prietenul lui Ion Iliescu era mai degrabă un stigmat.

Prietenia aceasta, morală, nesacrificabilă, mi s-a părut întotdeauna o șansă și o cale de a fi și a rămâne normal, adică uman. Le mulțumesc aici și acum, tuturor prietenilor mei, care m-au însoțit prin viață și mi-au făcut-o mai frumoasă și mai suportabilă. Și le mulțumesc și celor mulți și necunoscuți care au crezut în mine de-a lungul timpului. Semnele lor de viață au contat întotdeauna”, a spus Ion Iliescu.

ADVERTISEMENT

În ce privește viața de pensionar, a relatat că își păstrează obiceiul de a citi în mod constant, lectura fiind alternată cu urmărirea de documentare TV, pe care o pune pe seama formației sale de inginer, care-l face curios cu privire la evoluțiile științifice și tehnologice din ultimii ani. În schimb, marele său regret este că vârsta nu-i mai permite să meargă la teatru sau la concerte.

„Privesc lumea sportului cu același entuziasm și păstrez plăcerea de a vedea competițiile de snooker pentru care ai nevoie întotdeauna de o minte anticipativă și de o reacție calculată față de un set de posibilități și de alegeri circumstanțiale. M-am bucurat să îl întâlnesc pe Ronnie O’Sullivan. L-am văzut jucând pe Jimmy White. La tenis mă uit des, am fost un mare admirator al lui Roger Federer. Am rămas legat de mulți mari campioni ai noștri. Am condus cândva Federația de Caiac Canoe. Am fost apropiat de Ivan Patzaichin de la începuturile carierei lui”, a spus referindu-se și la pasiunea pentru sport.