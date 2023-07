Ion Țiriac a făcut o investiție surprinzătoare în afacerea momentului din țara noastră. „E perla României”

Compania condusă de Ion Țiriac a cumpărat mai mult de 5% din acțiunile Hidroelectrica. Fiul afaceristului este convins că investiția substanțială pe care a făcut-o în acest moment va aduce mult mai mult profit pe viitor. Pe ce se bazează când face aceste afirmații.

Ion Țiriac a cumpărat o parte din Hidroelectrica

. Dar banii i-a investit întotdeauna cu cap și niciodată în lucruri în care nu a crezut. Astfel că atunci când , a văzut potențialul afacerii.

Fiul miliardarului a anunțat că mai bine de 5% dintre acestea au fost cumpărate de compania condusă de tatăl său. Ion Țiriac Jr. a oferit un interviu amplu în care a menționat că investiția se va dovedi a fi una foarte profitabilă în viitor.

Menționăm că miercuri, 12 iulie 2023, Hidroelectrica- compania în care acționar majoritar este statul și care este responsabilă cu producția a peste 30% din energia electrică consumată de români, a fost listată la Bursa de Valori București.

„Este perla României”

Conform , afacerea valorează 10 milioane de dolari. Astfel, deși acum a achiziționat doar o mică parte, Ion Țiriac Jr. nu exclude ca pe viitor să cumpere și mai multe în viitorul apropiat, deoarece își dorește să investească în România.

„Este o investiţie pe termen lung pentru noi şi sper să fie doar un început. Este perla României. Greu, dacă nu imposibil, să găseşti ceva mai bun în Europa în acest moment!

Însă investim mult în toate regiunile geografice de peste 30 de ani. Este adevărat însă că, în România, ne interesează pe termen lung să facem parte din această companie”, a declarat fiul lui Ion Țiriac la Aleph News.

De altfel, prețul acțiunilor a crescut pe zi ce trece, iar vineri, 14 iulie 2023, s-a ajuns în punctul în care o singură acțiune să valoreze 111,5 lei. De altfel, Ion Țiriac Jr, este convins că Hidroelectrica ar putea avea un aport important la economia țării în anii următori.

„Cu o producţie de peste 60% din nevoia românilor, şi la hidro poate fi zi, noapte, ploaie vânt sau linişte, apa curge 24 din 24, 365 de zile pe an. Iar randamentul, din punct de vedere economic, este şi va fi uriaş mulţi ani de acum înainte.

Consumul de curent creşte vertiginos, an de an şi cu electrificarea din ultimii ani şi planul 2030 am putea, ca ţară, să fim extrem de importanţi regional”, a mai spus Ion Țiriac Jr., citat de sursa menționată mai sus.