Ionuț Chirilă, discurs halucinant după U Craiova – Academica Clinceni 5-0: „În loc să murim încet de cancer, noi am făcut direct infarct!”

Tehnicianul ilfovenilor și-a certat jucătorii și crede că mai este mult de muncă dacă aceștia vor să se lupte pentru evitarea retrogradării, obiectivul echipei din acest sezon.

Acesta a mai spus că echipa sa a jucat perfect în primul sfert de oră, dar după jucătorii săi au căzut inexplicabil, spre stupoarea lui.

Ionuț Chirilă, discurs halucinant după U Craiova – Academica Clinceni 5-0

Ionuț Chirilă a fost dezamăgit după înfrângerea usturătoare suferită și și-a certat jucătorii cu un discurs halucinant, despre care a spus că au „dezarmat” mult prea devreme, după începutul bun al oltenilor:

ADVERTISEMENT

„După două meciuri și 15 minute. Nu-mi explic cum am jucat excepțional 15 minute și nu prevedea nimeni acest dezastru. În loc să murim ușor-ușor ca un bolnav de cancer, noi am făcut infarct direct.

Când joci doar 15 minute și restul de 75 de minute nu exiști e normal rezultatul. Am pierdut mijlocul terenului, Craiova are trei echipe de play-off”.

ADVERTISEMENT

„Dacă am fi reușit să ținem să ducem meciul la mijlocul terenului, putem să ducem meciul la bun final. Craiova pe situație de unu contra unu sunt letali.

Am semne de întrebare despre cum am reușit să începem jocul așa și cum am reușit să cădem definitiv. Suntem o echipă în construcție, iar aceste jocuri ne arată unde suntem”, a continuat tehnicianul la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

„Vrem să jucăm fotbal, după primele 15 minute, nimeni nu prevedea dezastrul!”

și a vorbit despre planurile de viitor ale echipei: „Am spus că nu ne punem pe două linii, vrem să jucăm fotbal. Un punct sau niciun punct nu ne ajută, noi avem nevoie de victorii. După primele 15 minute, nimeni nu prevedea acest dezastru.

De fapt nu e un dezastru, e o diferență de tot, de management, de individualități, de tot… Au schimbat un gazon în trei zile, au lot de trei echipe de play-off și au tot”.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să urcăm la joc și după cum am văzut că am început, s-a întâmplat ceva și vom analiza, pentru că e un mare semn de întrebare.

Adică, să cazi, să te prăbușești, noi nu am avut momente mai bune sau mai puțin bune. Noi trebuie să batem echipe de nivelul nostru și să recuperăm puncte”, a mai spus Ionuț Chirilă la finalul partidei.