Ionuț Chirilă, furios după Academica Clinceni – Rapid 2-3: “Nu pierdeam dacă arbitrajul era imparțial. Ne-a frânt aripile”

Deși a condus Rapidul în două rânduri și părea să obțină prima victorie din acest sezon, Academica Clinceni a fost egalată – de fiecare dată din lovituri de la 11 metri – și , după o execuție de senzație a lui Dandea. Imediat după fluierul final al partidei din Ștefan cel Mare, arenă pe care ilfovenii își dispută meciurile considerate pe propriul teren, Ionuț Chirilă și-a lăudat elevii pentru jocul prestat, dar s-a lansat într-o adevărată tiradă la adresa centralului Robert Avram.

„Ne-a frânt aripile. Cred că fără acele două faze aveam cel puțin un rezultat de egalitate”, a răbufnit tehnicianul, cu referire la primul penalty transformat de Bălan, după ce a fost dictată repetarea execuției, respectiv faultul „de cartonaș roșu” al lui Belu Iordache asupra lui Omoh, pentru care fundașul oaspeților a încasat doar cartonașul galben.

La finalul turului, Academica rămâne „lanterna roșie”, cu doar patru puncte acumulate și pare doar o umbră a echipei care în stagiunea precedentă lupta cu succes pentru play-off. De cealaltă parte, giuleștenii se află pe poziția a cincea, la doar două lungimi de podiumul Ligii 1. Un scenariu la care nimeni nu îndrăznea să viseze, dat fiind faptul că , după șase ani de „pribegie”.

Ionuț Chirilă pune tunurile pe arbitri după înfrângerea cu Rapid

„Un meci frumos, cu goluri multe. Am construit frumos. N-am ajuns la consistența de joc în care să jucăm și împotriva arbitrajului. Nu comentez de obicei arbitrajul, le interzic și jucătorilor mei să facă acest lucru, dar ceea ce s-a întâmplat astăzi întrece orice măsură.

Ureche are piciorul pe linie la penalty-ul repetat, la Belu este cartonaș roșu de o gravitate imensă, fază din care iese cornerul și vine golul trei. Nu vreau să fac acuzații, dar noi n-am ajuns la nivelul în care să jucăm împotriva unei echipe bune, dar și a unei maniere de arbitraj care ne-a frânt aripile.

Cred că am fi putut câștiga acest meci. Poate și un rezultat de egalitate. La golul trei este o greșeală individuală de marcaj. Una peste alta, a fost un meci bun. Am jucat de la egal la egal cu Rapid, o echipă care are șanse la play-off.

Un meci pe care puteam să-l pierdem, dar tot atât de bine puteam să-l câștigăm sau să termină la egalitate. Cred că fără acele două faze aveam cel puțin un rezultat de egalitate. Jucătorii trebuie să se antreneze, să crească în valoare, asta este problema lor. Ei trebuie să-și vadă de pregătire.

Nu este o tragedie, important e că am făcut un joc bun astăzi. A fost un meci spectaculos în care am condus de două ori Rapidul. Fără acele greșeli de arbitraj, am fi meritat minim un rezultat de egalitate.

Trebuie să creștem circulația balonului, viteza de joc și să lucrăm mai mult pe faza defensivă. Eu mi-am asumat faptul că nu transfer niciun jucător până în iarnă și trebuie să ridic valoarea jucătorilor pe care îi am la dispoziție. Eu am încredere în jucătorii și o să spargă gheața. Au făcut o partidă bună, pe care -repet – nu ar fi pierdut-o cu un arbitraj imparțial”, a declarat Ionuț Chirilă pentru .

Adrian Bălan: „Nu ştiu cum se vede din exterior, dar Clinceni e foarte puternică”

Autor al unei „duble” de la punctul cu var, Adrian Bălan a lansat un avertisment cât se poate de clar pentru toate celelalte echipe de pe prima scenă a fotbalului românesc: să nu îi subestimeze pe ilfoveni, chiar dacă par a fi pradă ușoară prin prisma locului din clasament.

„A fost un meci foarte greu, am avut o primă repriză mai puţin bună, dar mă bucur că ne-am trezit la pauză şi că ne-am revenit în repriza secundă. Am luptat până în ultima secundă şi cred că merităm cele trei puncte.

Toată lumea zicea că acest meci va fi uşor, pentru că întâlneam ultima clasată, dar, în multe momente, cei de la Clinceni ne-au dominat, au jucat foarte bine şi mă bucur că noi am reuşit să trecem peste cele două momente dificile. Până la urmă, am revenit şi am câştigat.

Suntem oameni, nu suntem maşinării, avem şi noi momentele noastre mai bune, momentele noastre mai puţin bune. Am stat la pauză, am realizat că prima repriză nu a fost deloc bună şi că trebuie să ne îmbunătăţim jocul. Mă bucur că am reuşit să facem acest lucru.

Clinceni este o echipă foarte bună. Nu ştiu cum se vede de afară, situaţia lor din clasament poate nu reflectă asta, dar ei chiar au o echipă foarte bună”, a spus atacantul Rapidului, la flash-interviu.