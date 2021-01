Lidia Buble s-a fotografiat în cea mai provocatoare ipostază de până acum în propria casă, întinsă pe scări, spre bucuria fanilor masculi care o apreciază. Cântăreața a pozat în lenjerie intimă și a primit zeci de reacții din partea internauților.

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România la momentul actual și are succes cu fiecare melodie pe care o scoate. În plus, artista are un aspect fizic de invidiat, pe care nu ezită să-l etaleze în mediul online.

Frumoasa blondină pozează destul de des în astfel de ipostaze, mai ales după despărțirea de Răzvan Simion, cu mai bine jumătate de an în urmă.

Ipostaza provocatoare în care s-a fotografiat Lidia Buble. Ce reacție au avut fanii

În urmă cu puțin timp, Lidia Buble s-a mutat într-o nouă locuință și le arată și urmăritorilor ei imagini din casă. Totodată, culorile calde și podelele o ajută pe cântăreață să pozeze în cele mai inedite ipostaze, așa cum a făcut și de data aceasta.

Întinsă pe scările noii sale locuințe, fosta iubită a lui Răzvan Simion le-a arătat fanilor cât de subțire este silueta, prilej de mare bucurie pentru fanii ei de sex masculin, care au avut ocazia să-i vadă formele de invidiat.

Nu este prima dată când vedeta pozează într-o astfel de ipostază. În urmă cu câteva zile, Lidia Buble a pozat pe podea, cu decoleteul generos la înaintare, într-o lenjerie intimă de culoare roșie. De data aceasta, blondina a ales scările pentru a-și etala trupul fără cusur.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, pe lângă cele 18.000 de aprecieri pe care le-a strâns postarea în doar câteva ore. „Woooaaaa!!!”, „Sexy și senzuală”, „Te iubesc!”, „Așa de sexy!”, „BUBLISOARA MEA”, „Bombaaaa”, „Esti bombă cu ceas fetițo”, sunt doar câteva dintre comentariile urmărutorilor, pe lângă sutele de inimioare.

Recent, vedeta a recunoscut că face eforturi mari pentru a-și menține silueta de invidiat și încearcă să mănânce cât mai sănătos, pe lângă vizitele la sala de fitness.

„Nu am apelat la o dietă anume, doar mi-am fixat propriul stil alimentar sănătos. Putem ține diete doar dacă organismul și sănătatea ne permit.

Nu recomand, în niciun caz, să se țină diete drastice care pot conduce la apariția unor boli, doar de dragul că sunt la modă sau impuse”, a dezvăluit artista cu puțin timp în urmă.