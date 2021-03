ÎPS Teodosie, despre Postul Paștelui: ”Fumatul e mai grav ca beția. Cine fumează nu postește”

ÎPS Teodosie a avut un mesaj pentru toți credincioșii după intrarea în Postul Paștelui. Arhiepiscopul Tomisului i-a criticat pe cei care fumează și a anunțat că ”cine fumează nu postește”.

De luni, 15 martie, am intrat în Postul Mare, cel mai aspru și mai lung post de peste an. Paștele ortodox pică în acest an pe 2 mai, astfel că urmează 40 de zile de rugăciune, fără carne și produse lactate.

Înaltul prelat Teodosie a transmis credincioșilor că fumatul este mai grav decât băutul şi îi îndeamnă pe fumători să se lase de acest viciu.

ÎPS Teodosie, mesaj pentru credincioși după intrarea în Postul Paștelui: ”Fumatul e mai grav ca beția”

Potrivit calendarului creștin-ortodox, românii au intrat de luni în Postul Paştelui. Cu acest prilej, ÎPS Teodosie a transmis oamenilor că nu se pot întâlni cu Dumnezeu dacă au păcate.

Acesta a subliniat că fumatul e un mare păcat, iar cei care fumează nu țin nici o zi de post. Mesajul Arhiepiscopului este renunțarea la acest viciu care e un păcat ”mai mare ca beția”.

”Și ce însemnează postul? Luați aminte: unii acoperă niște păcate care spun că sunt relative. Că n-ar avea importanță. Părintele Cleopa foarte frumos observă și zice că fumatul, deși nu e mâncare, dar e mare păcat. Mai mare ca beția. Pentru că este împotriva firii.

Astfel încât, cine fumează, nu ține nicio zi de post. Să ia aminte cei care au acest nărav: din seara asta să-l lase. Și nu vă amăgiți zicând ”mai rărim”. Dintr-o dată!”, a spus Teodosie.

ÎPS Teodosie, mesaj pentru tineri în perioada Postului

În discursul său, înaltul prelat al Tomisului a mai spus că tinerii din România trebuie să postească mai mult, pentru potolirea instinctelor ”pătimașe”. Preotul a mai specificat și vârsta de la care ar trebui oamenii să țină post.

”Mulți se întreabă cine trebuie să țină post. Începând de la copiii de 3 ani, cu moderația cuvenită până la 7 ani, toți oamenii trebuie să țină post. Care trebuie să țină post mai mult?

Tinerii trebuie să țină post mai mult. Să nu vă mirați. Postul ce face? Potolește toate pornirile pătimașe. Acesta-i postul. Biruiește lăcomia, zburdălnicia, desfrâul, mânia”, a mai spus ÎPS Teodosie.