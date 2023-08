Mitică Dragomir din viața sa plină de experiențe la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ. Cea mai lungă partidă de poker pe care a jucat-o fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal s-a întins pe parcursul a trei zile și trei nopți.

Ireal! Cea mai lungă partidă de poker jucată de Mitică Dragomir!

Dumitru Dragomir . În cea mai recentă, „Oracolul din Bălcești” a dezvăluit că a jucat poker pe bani, fără întrerupere, timp de trei zile și trei nopți. Mitică Dragomir a precizat că jocurile de noroc l-au ajutat în viață.

ADVERTISEMENT

„Am început luni la 6 după masă și am jucat până joi după masă. (n.r. cum să joci trei zile?) Și trei nopți. Dar nu am jucat table. Am jucat poker. Aveam 27 de ani și jumătate. Nu plecasem de la Vâlcea și eram plin de bani. Plin!

Pe mine jocurile de noroc m-au ajutat în viață. Jucam numai cu intelectuali. Cu doctori, profesori, profesori universitari. Cum făceai o greșeală gramaticală, imediat spunea: ‘Domnul? Ce suntem aici? Se poate?’.

ADVERTISEMENT

„De-atunci nu mi-a fost bine și am lăsat-o mai moale”

Sau când mâncam, cu toate că eu eram educat. Mă însurasem de câțiva ani de zile și eram spirt. De-atunci (n.r. partida de poker) nu mi-a fost bine deloc și am lăsat-o mai moale”, a dezvăluit Dumitru Dragomir, la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Deși toți jucau pentru a câștiga banii, cel care a ieșit învingător la final a fost Dumitru Dragomir. „N-a rezistat nimeni. Am schimbat vreo patru echipe. Plecau acasă dormeau 4-5 ore se întorceau. Toți voiau să-mi ia banii. Am câștigat.

ADVERTISEMENT

Eu îi țin minte săracii. (n.r. sunt nume cunoscute?) Nu. Erau profesori de matematică, unul de română, un doctor. Au murit. Erau mai bătrâni decât mine. Eu eram un puști stilat, cu părul mare. Aveam două mașini. Cine avea două mașini la 27 de ani și jumătate”, a încheiat povestea Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir este un pasionat al pokerului și al tablelor. În foarte multe rânduri, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a făcut dezvăluiri despre partidele de poker. Într-una dintre declarațiile sale, Dumitru Dragomir a precizat că Gheorghe Ștefan, poreclit „Pinalti”, fostul patron din prima ligă, este cel mai bun jucător de poker din fotbalul românesc.

Nu uitați! MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ se pot vedea în fiecare luni, de la ora 13:15, la scurt timp după FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea tip podcast poate fi urmărită LIVE doar pe site-ul FANATIK.RO și ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube și pagina de facebook FANATIK.

ADVERTISEMENT