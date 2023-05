Irina Begu – Maria Sakkari, în sferturile de finală de la WTA Madrid. 4-3 în primul set. Românca se desprinde după un game maraton!

Meciul Irina Begu – Maria Sakkari are loc marţi, 2 mai, cu începere de la ora 21:00, în cadrul sferturilor de finală ale Openului Mutua Madrid, competiţie de mare amploare la masculin şi feminin, dotată cu 1000 de puncte şi premii de 7, 7 milioane dolari atât la masculin cât şi la feminin.

Unde se joacă meciul Irina Begu – Maria Sakkari

Întâlnirea Maria Sakkari se dispută marţi, 2 mai, de la ora 21:00, pe terenul central din Parcul Manzanares din capitala Spaniei, terenul Manuel Santana, 12.400 locuri. Sunt trei terenuri, al doilea de 2,200 locuri este Arantxa Sanchez Vicario iar ultimul. de 1200 locuri, este numit doar terenul 3. Întregul complex poartă numele de Caja Magica, Cutia magică şi are prevăzute inclusiv acoperişuri retractabile.

La Madrid, Irina se simte foarte bine, după cum a declarat după fiecare meci şi pentru faptul că Spania şi zona Madrid sunt zone din Europa unde sunt stabiliţi sau doar muncesc mulţi români. Irina a avut parte la fiecare meci de prezenţa unui număr mare de suporteri, cum alte jucătoare străine nu au avut.

Cine transmite la TV partida Irina Begu – Maria Sakkari

Partida – Maria Sakkari se joacă marţi, 2 mai, de la ora 21:00, pe terenul principal Manuel Santana din complexul Caja Magica din Parcul Manzaneres din Madrid, în sferturile de finală ale puternicului Open de 1000 puncte pe zgură, Mutua Open Madrid şi va fi televizată în direct pe postul Digi Sport 2, în exclusivitate. O mai puteţi urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Madrid, ca în mai toată Spania, şi marţi, 2 mai, a continuat vremea frumoasă, dar deosebit de uscată şi acest lucru se poate dovedi extrem de neplăcut pentru sportivi. Deoarece maxima zilei a fost de 29 de grade dar gradul de umiditate din aer mult sub standarul optim de 45-55 la sută, abia atingând 17 iar cel mai mult 25. Acest lucru poate afecta serios respiraţia pentru sportivi sau poate duce la uscarea ochilor şi a căilor nazale.

Cine este Maria Sakkari, adversara Irinei Begu în sferturile de finală la WTA Madrid

Maria Sakkari, jucătoare de sorgintă greacă, este numărul 9 în clasamentul WTA, nu a reuşit la marile turnee, Grand Slam sau Masters de 1000 puncte, să ajungă mai sus de semifinale, cu excepţia Indian Wells. Acolo a izbutit să treacă de Paola Badosa, pe care a învins-o şi acum în optimi la Madrid, dar a pierdut finala la liderul mondial, poloneza Iga Swiatek.

La turnee de Grand Slam cele mai bune peformanţe le-a avut la Roland Garros şi US Open, ambele în anul 2021, când a pătruns în careul de aşi, dar de fiecare dată s-a oprit în penultimul act. În 2021 a avut cea mai bună clasare mondială, locul 3. A câştigat până acum 7,6 milioane dolari în carieră, la cei 27 de ani la care a ajuns.

Cote la pariuri la jocul Irina Begu – Maria Sakkari

Pentru casele de pariuri jucătoarea din Grecia este favorită la calificarea în semifinale, mai ales că în acest an a jucat de şase ori sferturi de finală şi de fiecare dată a mers mai departe, în semifinale, unde s-a oprit. Cota Mariei este de 1,65 iar a Irinei pentru a răsturna pronosticurile este de 2,25. Un set luat de Sakkari are cotă 1,30 iar un set luat de Begu are cotă de 1,60.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit până acum de trei ori. Scorul la general este de 2-1 pentru grecoaică, după ce Irina Begu a obţinut prima victorie, în 2016, la Miami, pe hard, în două seturi, după care a cedat de două ori cu 2-1 tot pe hard, în sferturi la Seoul în 2018 şi în semifinale la Sankt Petersburg în 2022.