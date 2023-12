Irina Fodor de la America Express este fascinată de vacanța din Laponia. Vestea dată de soția lui Răzvan Fodor pentru fanii săi: „O senzație unică să trăim asta”

Zilele trecute, Irina și Răzvan Fodor au ajuns în Laponia, alături de cei mai buni prieteni ai lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Pe pagina sa de Instagram, prezentatoarea de la America Express a dezvăluit că nu-și mai încape în piele de bucurie de când a ajuns în țara lui Moș Crăciun.

Irina Fodor de la America Express este fascinată de vacanța din Laponia

. Cei doi soți au ajuns în Laponia, alături de fiica lor, Diana. Mai mult decât atât, nu au mers singuri, ci însoțiți de prietenii lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan. Moderatoarea emisiunii America Express-Drumul Soarelui s-a bucurat ca un copil când a aterizat în țara lui Moș Crăciun.

După ce au ajuns în Laponia, Irina Fodor a scris și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care le dezvăluia fanilor că este complet fascinată de Laponia, în ciuda temperaturilor destul de scăzute. Chiar și așa, Irina Fodor a spus că a așteptat această vacanță cu sufletul la gură.

„Iertare pentru întârziere, dar am fost așa de entuziasmată, că nu am apucat să vă povestesc despre prima zi în Laponia. Noi am ajuns ieri aici și deja am tras primele concluzii. În primul rând, e frig, dar nu atât de frig precum mă așteptam. Când am aterizat, erau -7 grade. Deși eram pregătiți pentru ziua care durează doar două ore, tot a fost o senzație unică să trăim asta pe pielea noastră.

Am aterizat pe aeroportul din Kittila și de acolo am mai mers câteva minute cu mașina, până în Levi, unde suntem cazați. Am adorat pur și simplu drumul ăla feeric, nu am mai văzut atâta zăpadă de nu mai țin minte când. Bănuiesc că nu are rost să vă spun cât de bucuroși au fost copiii: au uitat de foame, de sete, de somn, de tot, când au dat cu ochii de săniuțe și pârtii nesfârșite.”, a scris Irina Fodor pe rețelele sale de socializare.

Răzvan Fodor nu voia să meargă în această vacanță

Înainte de a pleca în Laponia, , pe Răzvan Fodor, să meargă în această vacanță. Ulterior, și actorul dezvăluia motivele pentru care nu și-a dorit să pornească în această aventură.

„Da, soția m-a convins să merg în Laponia. Și pentru mine este o curiozitate, nu era o vacanță planificată, însă da, s-ar putea să fie o experiență, mai ales că eu nu prea sufăr de frig și mi-am propus să mă rup puțin de grup, să îmi iau o mașină și să merg undeva în munți, puțin mai departe. Vreau să văd aurora boreală. Am să caut până dimineață, chiar dacă nu o găsesc, am să insist. Am doar 4 zile la dispoziție”, a declarat Răzvan Fodor pentru

Salariul pe care Irina Fodor îl ia la America Express

Irina Fodor este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Soția lui Răzvan Fodor a preluat rolul de prezentator al emisiunii America Express de la Antena 1, după ce Gina Pistol a renunțat la acest format.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Gina Pistol ar fi fost plătită cu 45.000 de euro pe tot sezonul, adică 18.000 de euro lunar, asta în timp ce Irina câștigă doar 10.000 de euro pe lună, notează gândul.ro.