Irina Loghin, clipe grele când a fost infectată cu coronavirus. Ce i-au făcut fanii

Irina Loghin și-a făcut apariția pe micile ecrane pentru prima dată de când a fost infectată cu coronavirus. Cântăreața a venit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță și a oferit detalii din această perioadă dificilă prin care a trecut.

Nu a fost singura infectată din familie, soțul și fiul ei fiind și ei testați pozitiv, relatează click.ro. Interpreta de muzică populară le-a explicat fanilor cum a trecut prin aceste clipe de coșmar.

Cântăreața a mărturisit cum a ajuns să se infecteze, dar și despre condițiile spitalului în care a fost internată. Irinei Loghin i-a fost teamă pentru viața ei, mai ales din cauza vârstei înaintate.

Irina Loghin, clipe grele când a fost infectată cu coronavirus

Irina Loghin a venit în platoul emisiunii “La Măruță” și a vorbit despre infecția cu SARS-Cov-2 prin care a trecut în urmă cu puțin timp. Din fericire, cântăreața și familia ei au fost cu toții asimptomatici, iar ea a fost internată 4 zile într-un spital, ca măsură de precauție.

Despre cum a ajuns să se infecteze cu virusul devastator, Irina Loghin a mărturisit că l-ar fi luat de la o prietenă, după care amândouă au decis să se testeze.

“A venit o prietenă din Basarabia și a doua zi după ce a venit la mine s-a întîlnit cu cineva în oraș, s-au dus în Herăstrău și a venit înghețată tun. Și nu se simțea bine după și am mers să facem testul. Amândouă am ieșit pozitiv. Când am făcut testul așa am aflat că am coronavirus.

Nu am avut niciun simptom. Au venit soțul și fiul meu de la munte și au ieșit și ei pozitiv. Și nici prietena mea nu și-a pierdut mirosul. Ea a trebuie să mai rămână internată că se simțea rău“, a declarat vedeta.

Irina Loghin și apropiații ei nu au prezentat simptome de Covid-19, însă interpreta a decis să se interneze pentru a fi în siguranță, mai ales că are o vârstă înaintată. A rămas în spital patru zile, iar medicii care s-au ocupat de ea au dat dovadă de profesionalism.

“M-am internat imediat, nu am stat. Mi-au ieșit toate analizele normale. La un moment dat, doctorița a venit și mi-a zis că am analizele normale. Am o vârstă, m-am speriat. Nu este plăcut să stai internat că e spital. Nu ieșeam de pe holul respectiv, vedeam doar geamul deschis, dar atât. Am avut noroc de un personal medical foarte bun. Eu m-am bucurat că nu am avut simptome și m-am simțit foarte bine, nu mi-am pierdut gustul sau mirosul”, a declarat aceasta.

Este cunoscut faptul că tot mai mulți români nu cred în existența Covid-19 și le critică aspru pe vedetele care au fost diagnosticate cu acest virus. Printre ele se numără și Irina Loghin, care a fost dezamăgită să primească apeluri de la oameni care o întrebau dacă a primit bani pentru a spune că a fost infectată cu noul coronavirus.

“M-au întrebat câți bani mi-au dat să zic că am coronavirus. Este o greșeală. M-au sunat o grămadă de oameni să mă întrebe”, a mărturisit artista în vârstă de 81 de ani.

Irina Loghin așteaptă cu nerăbdare să revină pe scenă și a afirmat că se simte mai bine ca niciodată.