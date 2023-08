Ispita care a ”rupt” Insula Iubirii trăiește coșmarul vieții: ”Sper să îți moară familia”

Nicoleta Dragne, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii a trăit un adevărat coșmar odată cu difuzarea emisiunii. Dintr-o persoană necunoscută, neobișnuită cu lumina reflectoarelor, a devenit peste noapte ținta unor atacuri monstruoase.

Ispita care a făcut senzație la Insula Iubirii a trăit în teroare după difuzarea emisiunii

Pentru fosta ispită, prețul celebrității a fost unul extrem de scump. A fost amenințată și jignită de persoane cărora nu le greșise cu nimic. Și nu doar ea a fost ținta atacurilor, ci întreaga ei familie. După participarea la Insula Iubirii, cel mai incendiar show matrimonial al momentului, a câștigat notorietatea mult râvnită, dar și-a pierdut liniștea.

ADVERTISEMENT

Iar teroarea în care a trăit după difuzarea emisiunii a durat aproximativ un an. Un an în care era zilnic terorizată cu mesaje și amenințată în cel mai urât mod cu putință.

„Presiunea pe care o pun oamenii pe tine după emisiune e uriașă. Și aici mă refer la privitorii aceia care se bagă cu bocancii în viața ta și îți dau mesaje, te înjură. Scriu pe grupuri și nici măcar nu se limitează în a te batjocori pe grupuri. Intră și te contactează personal, îi face fericiți treaba asta. Se hrănesc cu răutatea asta, cu ura.

ADVERTISEMENT

”Nu ești obișnuit cu așa ceva”

Primul sezon a fost pentru mine extrem de greu. Mă trezeam dimineața și aveam amenințări din alea cu sper să mori de cancer. Gândește-te că te trezești dimineața, ai fost un om normal și te duci și tu trei săptămâni într-o emisiune. Și-apoi când s-a dat emisiunea, te trezești dimineața și vezi mesaje din astea `Sper să mori de cancer`, `Sper să îți moară familia`, `Dacă te văd pe stradă îți rup capul`. Eu ți le zic pe acestea pe care le-am primit și care au fost cele mai grave.

Tu nu ești obișnuit cu așa ceva. Și te apuci să le răspunzi, să te cerți cu toți, nu ai cu cine să te înțelegi, te încarci. Dai din rău în mai rău. Și asta pentru că durează ceva timp până îți dai seama că nu ai cu cine și de fapt trebuie să ignori. Iar chestia asta nu se întâmplă de pe o zi pe alta”, a dezvăluit fosta ispita Insula Iubirii în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Nicoleta Dragne a trăit în teroare după difuzarea emisiunii: „S-a întâmplat să îmi înjure și copiii”

Iar amenințările primite nu se limitau doar la propria persoană, ci la întreaga familie. Hate-ul din online a fost atât de mare încât a continuat inclusiv după ce și-a încheiat rolul de ispită și și-a întemeiat o familie de care voia doar să se bucure în liniște. Asta până când proprii copii au ajuns ținta unor atacuri cumplite.

“Te enervează, mai ales că te înjură de familie. Postezi o poză cu sora ta și o înjură pe sora ta, care ea, săraca, nu are nicio treabă. În cazul meu, s-a întâmplat să îmi înjure și copiii. Nu este ok și îți ia timp să te acomodezi cu asta și să ajungi efectiv să fii imun. Mie mi-a luat cam un an de zile, în primul sezon.

Acum nu mi se mai întâmplă. În momentul în care oamenii și-au dat seama că nu mă mai afectează, au încetat. Nu am mai primit mesaje de hate de foarte mult timp”, a mai spus Nicoleta Dragne.

ADVERTISEMENT

În ciuda terorii trăite, experiența de la Insula Iubirii i-a adus și mari beneficii Nicoletei Dragne și nu regretă că și-a jucat rolul de ispită, ajutând astfel concurenții dornici să-și testeze iubirea.

Nicoleta Dragne și-a încheiat definitiv socotelile cu Insula Iubirii: „Nu m-aș înscrie nici ispită, nici cuplu”

Întrebată dacă ar avea curajul să participe din nou la Insula Iubirii, de această dată din postura de concurent, fosta ispită știe clar cu ce vine la pachet expunerea într-un asemenea show.

“Aș fi mers dacă ar fi fost formatul vechi. Acum văd că se dă liber un pic la bullying sub formă de pamflet. Nu mi se pare normal. Toți concurenții care au fost în sezoanele trecute, atât concurenții, cât și ispitele, știu că odată cu emisiunea vine și bullying-ul din partea publicului. Sunt și persoane care fac treaba asta.

Eu deja am devenit imună, dar dacă nu aș mai fi fost la Insulă și aș fi un om care n-a avut nicio treabă cu televiziunea, nu m-aș înscrie nici ispită, nici cuplu. De ce să merg? Să mă batjocorească și oamenii cunoscuți? Nu e suficient că atragi hate-ul publicului?”, a dezvăluit Nicoleta Dragne în exclusivitate pentru FANATIK.