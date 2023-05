Nicoleta Dragne, primele declarații despre iubit! Nu vrea să audă de nuntă: „Trăim în junglă, nimeni nu respectă nimic”

se declară o femeie completă. În urmă cu două luni, blonda a dat naștere celui de-al doilea copil, iar de atunci se dedică vieții de familie. Deși a trecut ceva timp de când ea și tatăl copilului sunt împreună, Nicoleta a fost foarte discretă în privința lui. Asta până de curând când a făcut primele declarații, în exclusivitate, despre bărbat.

Nicoleta Dragne spune tot ce nu s-a știut despre actualul partener

a vorbit, în premieră, despre viața de familie și despre iubitul ei. Blonda a dezvăluit și cine se ocupă de afacerile familiei.

„Partenerul meu actual este un om normal. Este foarte atent cu mine și cu copiii, mă ajută cu tot ceea ce am nevoie. Se implică în creșterea copilului. Mă susține în absolut tot ce fac.

Suntem apropiați de vârstă, nu este de-o seamă cu tatăl meu. Este puțin mai mare decât mine. Cu câțiva ani. Este om de afaceri. Muncim mult, încercăm să ne organizăm cu atelierul, cu salonul și cu proiectele mele”, a spus Nicoleta Dragne, în exclusivitate, pentru FANATIK

Nicoleta Dragne spune de ce îl ascunde pe iubit: „Zici că trăim în junglă!”

După ce s-a despărțit de fostul iubit, Bruno Vlad, fosta ispită de la Insula Iubirii și-a refăcut viața alături de actualul partener. Până să aflăm că este om de afaceri și se implică și în bussiness-urile iubitei sale, bărbatul nu a apărut pe nicăieri. Nicoleta nu s-a afișat deloc pe internet cu acesta, iar acum a explicat motivul.

„Partenerul meu actual nu este persoană publică și nu își dorește să apară. Până la urmă cu ce te ajută să apari în mod public?! Nu te ajută cu nimic să te știe lumea. Zici că trăim în junglă, nimeni nu respectă nimic.

Nu ai parte de intimitate, nu ai parte de nimic. Ai parte de oameni care te înjură și de aia este mai bine să stai ferit. Asta este concluzia la care am ajuns. Nu am ceva de ascuns în ceea ce îl privește, dar nu vrem să postăm poze.

Relația nu s-ar schimba dacă ar ști lumea, dar nu vreau să văd oameni din familia mea bălăcăriți pe internet. Eu nu am treabă, dacă mă înjură pe mine, chiar nu mă interesează, nu mă afectează cu nimic. Dar el nu este obișnuit cu asta”, a spus Nicoleta Dragne pentru FANATIK.

În plus, susține că expunerea publică i-a distrus relațiile din trecut. Acum, blonda nu vrea să mai repete aceleași greșeli.

„Nu am fost mereu discretă în privința relațiilor din trecut și nu mi-a priit treaba asta. Mă refer la toate relațiile din trecut. Oamenii din exterior nu știu să îți respecte viața privată. Tocmai pentru a nu mă lovi de situațiile cu care m-am lovit data trecută, prefer să le țin ascunse”, a spus fosta ispită pentru FANATIK.

Nicoleta Dragne a primit un inel de la iubit, dar nu face nuntă

Nicoleta Dragne a primit un inel de la actualul iubit, iar prețul bijuteriei de pe degetul blondei are multe zerouri în coadă. Cu toate acestea, nu este vorba despre un inel de logodnă, spune Nicoleta, ci despre un cadou.

„Nu facem nuntă. Am primit un inel de la el. Mi-a plăcut. Inelul respectiv are o valoare mare, dar nu a fost o cerere în căsătorie. Momentan nu vom face cununie. Ne este bine așa.

Eu nu cred în treaba asta, ca și cum nu faci, se întâmplă ceva. Eu nu consider că te unește un act. Nu ați văzut câte cupluri căsătorite se despart?! Plus că este mult de muncă în următoarea perioadă și nu îmi stă capul la nuntă”, a spus fosta ispită pentru FANATIK.

Fosta ispită de la Insula Iubirii susține că, pe lângă afaceri, vrea să se întoarcă în televiziune. Și are și dorințe precise. Își dorește un proiect nou, nu să se întoarcă la cel care a consacrat-o.

„Nu am mai apărut în ultima perioadă, dar mă voi întoarce în tv dacă mi se va face o ofertă bună de lucru. Nu m-aș mai întoarce la Insula Iubirii. Acolo am fost când eram singură, nu pot să mă întorc ispită cu doi copii. Când am apărut la Insula Iubirii mă deranjau comentariile negative pentru că nu știam să le gestionez. Acum nu mă mai afectează hate-ul”, a mai precizat ea pentru FANATIK.