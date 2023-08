Nicoleta Dragne a băgat spaima în bărbați după Insula Iubirii: „Știu cum să-i manevrez”. De ce fugeau toți de ea?

Nicoleta Dragne, recunoaşte franc că a avut un scop precis atunci când s-a înscris la Insula Iubirii. Şi-a dorit notorietate şi a obţinut. Şi-a dorit o afacere prosperă şi a reuşit. Nu şi-a dorit să se îndrăgostească în emisiune, dar s-a întâmplat şi asta. Celebritatea venită la pachet cu rolul de ispită i-a îngreunat însă viaţa, cel puţin pe plan personal. A cam băgat spaima în bărbaţi şi cu greu a mai reuşit să le câştige încrederea.

Nicoleta Dragne, de la ispită pe Insula Iubirii, la spectator în faţa televizorului

Nicoleta Dragne a făcut ceva victime pe Insula Iubirii şi dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce asigură, de fapt, succesul rolului de ispită. Ba mai mult, ne spune şi dacă consideră că bărbaţii concurenţi din acest sezon au picat testul sau nu.

“Eu sunt fan emisiune, mă uit. E cumva emisiunea mea de suflet, dar e diferită pentru că s-a schimbat producția și se vede că sunt lucrurile altfel față de cum a fost când am participat noi. Dar îmi place, mă uit.

Iar în ceea ce priveşte rolul de ispită nu este vorba de o strategie, este vorba de o conexiune care se creează. Noi când ne cunoșteam cu concurenții, simțeai niște lucruri. Vedeai dacă respectivul avea o înclinație spre tine sau nu. Dacă erai genul lui sau nu. Și nu mă refer neapărat ca femeie, ci mai mult așa, ca om”, a spus Nicoleta.

Ce spune fosta ispita despre Insula Iubirii: “Sunt băieți care au picat testul indiferent de ce ar spune ei”

Acum, Nicoleta Dragne urmărește emisiunea din fața televizorului și nu ratează niciun episod. Așa că este la curent cu experiențele concurenților de pe Insula Iubirii și spune clar, , după părerea ei. Ba mai mult, explică și ce înseamnă de fapt, să pici testul.

„Deja sunt băieți care au picat testul indiferent de ce ar spune ei. A pica testul nu înseamnă a te îndrăgosti de una dintre ispite. Ci simplul faptul că tu nu ți-ai mai respectat partenera, cu absolut orice gest sau vorbă. Eu de exemplu, dacă aș fi concurentă aș considera că s-a terminat testul, dacă aș vedea lucrurile pe care eu le văd acum în emisiune.

E ușor să te dai cu părerea din fața televizorului, însă nu poți ști cu adevărat dacă nu ești acolo. Dacă eu aș merge cu partenerul meu, nu mi-ar plăcea să îl văd nici călare pe altă fată, nici în brațe, nici sărutat, nici cu mâinile pe fund. Nu știu dacă e vreo femeie căreia i-ar plăcea așa ceva”, a spus Nicoleta Dragne.

Fosta ispită recunoaște și ce nu îi place la noul sezon: „Noi încercam să nu îi judecăm atât de tare. Am văzut că acum concurenții sunt cam certați, uneori și luați la mișto. Lucru care nu prea mi se pare ok”.

De ce s-a înscris Nicoleta Dragne la Insula Iubirii: „Am vrut să am un boom de imagine”

Nicoleta Dragne a fost și va rămâne una dintre cele mai controversate ispite de la Insula Iubirii. Și-a îndeplinit cu succes rolul și a făcut victime printre bărbați. A cunoscut și dragostea adevărată și s-a implicat într-o relație reală pe insula tentațiilor. Dar înainte de toate, și-a atins scopul cu care a plecat de acasă.

“Pe lângă motivele personale pe care le aveam, unul dintre motivele pentru care m-am înscris a fost că mi-am deschis atelierul și am vrut să am un boom de imagine. Să îl ridic mai repede decât aș fi stat să îl ridic fără să apar la tv. Și asta mi-a reușit. Cred că am făcut într-un an, cât probabil aș fi făcut în patru (n. red. profit). Având în vedere că sunt atâtea business-uri pe categoria asta, mi-ar fi fost mult mai greu.

Atât timp cât nu vii cu ceva nou sau ceva ce n-a mai văzut lumea, e destul de greu să crești. De-asta spun că probabil mi-ar fi luat vreo patru ani până să ajung să devin atât de cunoscută. Și aici mă refer la business, nu la mine personal. Dar afacerea mea a mers bine din primul an, deși a fost un business făcut de la zero. Nu aveam în spate clientelă sau altceva”, a recunoscut fosta ispită.

Nicoleta Dragne a băgat spaima în bărbați după Insula Iubirii: „Se gândeau că dacă am ispitit bărbați pe Insulă, clar știu cum să-i manevrez”

Şi dacă pe plan profesional, toate i-au mers ca pe roate, pe plan personal, lucrurile s-au complicat pentru Nicoleta. Preţul celebrităţii a fost unul scump, iar notorietatea venită la pachet cu rolul de ispită, i-a pus ceva piedici în relaţiile cu bărbaţii.

„Eu am avut și o relație cu unul dintre concurenți, dar făcând abstracție de asta, pe plan personal aș putea spune că m-a și ajutat, dar în egală măsură nu m-a ajutat. Fiecare are mentalitatea lui. Am întâlnit de exemplu persoane care mă plăceau și când au aflat că am fost la Insula Iubirii, s-au schimbat, nu a mai fost ok.

Acum văd că circulă foarte mult asta cu escorte și lucruri de genul. La mine nu a asta a fost problema, ci alta. Mai exact, bărbații se gândeau că dacă am participat la Insulă și am ispitit bărbați pe acolo, clar știu cum să manevrez bărbații. De asta m-am lovit. Bărbații nu înțelegeau exact conceptul. Credeau că vreau să îi manipulez, așa cum făceam cu concurenții”, a dezvăluit fosta ispită pentru FANATIK.

“Nu e ca și cum ispitele de la Insulă sunt ceva draconic”

Bărbații i-au cam dat ceva bătăi de cap Nicoletei Dragne după apariția la Insula Iubirii. Și asta pentru că și-a jucat atât de bine rolul în emisiune, încât posibilii pretendenți se temeau ca nu cumva ce s-a întâmplat în Thailanda să nu rămână în Thailanda, iar ispita să-și continue rolul și odată întoarsă acasă.

“Am întâlnit două feluri de bărbați. Ăștia care fugeau de mine când auzeau că am fost la Insulă și cei care au fost bărbați și au avut curaj. Dacă tu mă judeci după o emisiune la care eu am fost, atunci nici nu avem de ce să stăm de vorbă. De fapt, nici nu mi se pare că trebuie să ai curaj. Nu e ca și cum ispitele de la Insulă sunt ceva draconic sau mai știu eu ce. Cunoaște omul întâi și vezi dacă îți place nu îți place. Cam ăsta a fost inconvenientul. Uneori chiar mă deranja. Dar mi-am dat seama că nu este despre mine, era vorba despre ei.

Și mai era și categoria bărbaților care vor femei trofeu. Dar pe ăștia îi vezi imediat. Orice femeie își dă seama când un bărbat o place cu adevărat sau vrea doar să se afișeze cu ea că a fost pe la nu știu ce emisiune, nu neapărat Insula Iubirii. Am dat și de genul ăsta de bărbați, dar i-am evitat”, a mai spus Nicoleta.