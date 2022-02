Cele mai tari episoade din războiul Gigi Becali – Istvan Kovacs, arbitru la FCSB – FCU Craiova: “Are mintea întunecată de draci”

Istvan Kovacs a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la meciul dintre FCSB și FC U Craiova 1948, din etapa a 24-a din Casa Pariurilor Liga 1.

Arbitrul a fost contestat de către patronul FCSB timp de ani de zile, find considerat omul de casă al lui CFR Cluj și .

Gigi Becali a cerut CCA ca Istvan Kovacs să nu mai fie delegat la meciurile FCSB-ului: Toată viața o să țin minte ce a făcut cu CFR”

FANATIK readuce în prim plan cele mai tari declarații ale lui Gigi Becali la adresa lui Istvan Kovacs, cu care patronul FCSB a avut multe de împărțit de-a lungul timpului.

Ultimul meci la care Istvan Kovacs a arbitrat-o pe FCSB a fost derby-ul cu Rapid de la finalul anului, iar Gigi Becali l-a criticat pe central și înainte și după meci: „La primul 11 metri, făcut de noi, nu poți să zici că e arbitru mare dacă îl dă. Dacă dai la Cupa Campionilor (n.r. Champions League) așa, păi, ce facem, distrugem miliarde. Nu mă interesează, nu ai nevoie de VAR, ai mai văzut vreodată așa ceva, 11 metri din asta? Nu numai în Anglia, nu există nicăieri așa ceva!”.

Gigi Becali i-a mai reproșat lui Istvan Kovacs și faptul că a lăsat jocul mult prea dur și liber: „Îi mai reproșez ceva. Am spus înainte de meci să nu permită jocul agresiv. O să ajungem cu jucătorii rupți, cu glezne rupte. Fault, galben, apoi afară! Ori jucăm fotbal, ori rupem picioarele. Agresivitate înseamnă altceva, nu când intri să-i rupi piciorul”, a declarat patronul FCSB pe 17 decembrie, după FCSB – Rapid 3-1.

Gigi Becali nu va uita niciodată un meci între CFR Cluj și FCSB arbitrat de Istvan Kovacs: „Are mintea întunecată de draci!”

Pe 15 decembrie 2020, CFR Cluj se impunea în Gruia cu 2-0 împotriva FCSB-ului cu Istvan Kovacs la centru. Mario Camora a făcut un henț în careu nesemnalizat de arbitrul din careu, pe care Becali il reproșează și acum după atâta timp: „Eu mă supăr cum face Kovacs, cum a fost la Camora cu acel 11 metri. Toată viața o să țin minte ce a făcut Kovacs cu CFR. Îl intreb pe Kovacs, când arbitrează meciurile europene: “De ce nu greșești tu, Kovacs, cum faci cu FCSB? De ce nu greșești și tu, așa, o dată?

Kovacs, fiind om, nu putea să facă așa ceva. Dracii i-au spus ce să facă. Păi bă, nebunule, ți-au întunecat mintea? Numai dracii gândesc lucrurile invers! Cum să nu fiu supărat? Să vă mai spun ceva. Dacă Kovacs are mintea întunecată de draci, degeaba se duce să se uite la ecranul ăla de la VAR. Nu recunoaște când greșește.

Acum trebuie să bag rugăciune multă ca să nu le mai întunece dracii mintea la arbitri. Numai dracu’ strâmbă mintea la om. FCSB luptă acum cu echipa adversa și cu dracii care strâmbă mintea la arbitri. Arbitrii nu mai sunt cumpărati, nu mai există așa ceva, dar există draci care le întunecă mintea. Nici prostie nu e, e minte întunecată. Istvan Kovacs n-are voie să greșească, are calitate mare de arbitru, dar când am văzut că n-a dat penalty la Camora mi-am dat seama că are ceva”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Gigi Becali, un car de nervi după FCSB – Dinamo 1-1, arbitrat de Istvan Kovacs: „Nu avem cum să câștigăm! El nu ne lasă!”

„Derby de România” din octombrie 2019 a fost de asemenea marcat de o decizie controversată a lui Istvan Kovacs, care nu a acordat penalty la Gnohere, apoi a fluierat în aceeași fază exact în momentul în care Florin Tănase reușise să înscrie și a dictat o lovitură liberă de la marginea careului.

La finalul partidei, Istvan Kovacs a fost din nou desființat de același Gigi Becali: „Noi cu Kovacs e greu să câștigăm! Nu avem cum! El nu ne lasă! Inventează el șmecherii de-astea mici, chichinețe. 11 metri la Gnohere și mută lovitură liberă șapte metri după ce dă Tănase gol! Tu-ți dai seama? Îți scoate mingea din poartă! Asta face Kovacs”.

Gigi Becali a atins apogeul insultelor la adresa lui Istvan Kovacs în sezonul trecut: „Ești hoț! Să-l dea afară din arbitraj!”

Patronul FCSB l-a desființat pe Istvan Kovacs după meciul din Cupa României dintre AFC Hermannstadt și FCSB, scor 2-1. Gigi Becali i-a reproșat că a acordat un penalty la un presupus fault în careu a lui Andrei Miron, deși fundașul central a fost cel faultat.

„Cum să zici bă că e 11 metri? Înseamnă că tu ai o hoție! Ești hoț! Cum adică nu vezi când îl împinge pe Miron? Tu ești hoț! Nu credeam că o să mai ajung ca pe vremuri să mai jignesc oameni așa. Nu mai pot să suport mizeria și hoția! Este prea mare hoția! El e un arbitru foarte bun, dar degeaba dacă s-a născut așa de hoț! Să-l dea afară din arbitraj!”, a șocat Becali, care a amenințat că va scoate echipa de pe teren.

Gigi Becali a făcut o adresă către CCA în care a cerut ca Istvan Kovacs să nu mai fie delegat la meciurile FCSB-ului

Gigi Becali a trimis o scrisoare oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor, în care a cerut în mod expres ca Istvan Kovacs să nu mai fie delegat la meciurile FCSB-ului: „Regulamentul fotbalistic ne obligă să fim profitabili și suntem, oricum, o societate comercială al cărei scop îl constiuie profitul. Nu e posibil ca rezultatele economice să fie la discreția arbitrilor.

Trebuie să le aduceți arbitrilor la cunoștință nemulțumirile noastre. Și să evitați delegarea la meciurile noastre a lui Istvan Kovacs și a lui Cătălin Popa, pentru a nu tensiona atmosfera. Nu mai putem tolera greșelile care modifică rezultatele și clasamentul. Sunteți șeful CCA, deci sunteți responsabil de acest lucru”.

Gigi Becali a trimis săgeți către arbitru prin intermediul FANATIK : „Să vadă Istvan Kovacs și Camora cum e”

FCSB a fost avantajată de arbitrul Marian Barbu, iar arădenii au făcut un scandal-monstru la finalul partidei pierdute cu 2-1 pe Arena Națională.

Gigi Becali și-a adus din nou aminte : „Nu mă deranjează că vorbesc doar despre FCSB. Nu știu de unde atâta ură. A luat-o lumea razna, nu vedeți? Dar nu-i nimic. E bine că s-a întâmplat așa, să vadă Istvan Kovacs și Camora cum e.

Cum e să dai cu mâna în minge și să nu acorzi penalty și să vadă și Kovacs cum e să sari la cap într-un duel pentru minge”, a spus Gigi Becali pentru site-ul nostru.

Istvan Kovacs va arbitra astfel primul meci al FCSB din acest an împotriva celor de la FC U Craiova 1948 și va fi ajutat de către Ovidiu Artene şi Marius Badea, iar rezervă va fi Lucian Rusandu. Observatori vor fi Alexandru Deaconu şi Marin Petrache.