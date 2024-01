Iubita lui Lele, la perfuzii. Andra Volos se confruntă cu probleme de sănătate: „Ce virus mai e și ăsta?”

Andra Volos e confruntă cu probleme de sănătate. Iubita lui Lele a mărturisit că în această perioadă se simte rău, ba chiar a ajuns la perfuzii. Cine se ocupa acum de fiica sa- care a venit pe luna în noiembrie 2023.

Andra Volos a ajuns la perfuzii

După ce o altă vedetă de la noi se confruntă cu probleme de sănătate. Andra Volos, iubita lui Lele, a contactat și ea virusul care circulă recent în țara noastră.

Deși este acasă, Andra este nevoită stea la perfuzii. Astfel că, pentru câteva zile, din dorința de a o proteja, stă departe de fetița sa. a venit pe lume în luna noiembrie a anului trecut.

Prin urmare, Andra se mulțumește să-și vadă micuța pe apel video, în timp ce bunica are grijă de ea. Chiar dacă îi este dor, nu vrea că cea mică să ia la rândul său și să se îmbolnăvească, mai ales că simptomele nu sunt deloc ușoare.

„Mami pe perfuzii acasă… Pe FaceTime toată ziua cu bebelina mea. Febră mare, tuse seacă, dureri de cap, dureri musculare, ce virus mai e și ăsta? Mulțumim mamaie că ești alături de noi la fiecare pas!

Te iubim! Mulțumesc Bunului Dumnezeu că fetița este bine, în siguranță 2/ 3 zile, până mami se face bine”, a povestit Andra Volos pe contul său de Instagram în urmă cu puțin timp.

Se pregătesc de botez

Pe de altă parte, Lele și Andra Volos au și multă treabă în această perioadă. Artistul a declarat că au stabilit data botezului. Mai exact, cei doi își vor creștina fetița în luna iulie.

„Vine și botezul. Am stabilit deja când îl vom face, în luna iulie. O să fie foarte frumos, am pregătit multe lucruri pentru botezul lui Kim. Andra o să se ocupe de acest eveniment, să facă ce vrea ea. Am început să ne pregătim”, a spus Lele.

În plus, cântărețul a explicat că, în cea mai mare parte din timp, cea care se ocupă de creșterea lui Kim este Andra, în timp ce el este plecat la concerte. „De două luni de zile a venit Kim.

Nu prea dormim din cauza ei deloc, nici eu și nici Andra. Facem cu schimbul. Mama mea mai stă cu ea, ne ajută. Este foarte greu pentru Andra. Eu nu prea am timp, cânt. Când vine mama mea o mai lăsăm pe cea mică cu ea”, a completat Lele.