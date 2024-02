Care este cea mai mare frică a iubitului Ștefaniei Stănilă de la Survivor România: ”Aș putea fi gelos”

Iubitul Ștefaniei Stănilă de la Survivor vorbește pentru prima oară cu presa, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația cu faimoasa, dar și cum o vede în sezonul All Stars, sezonul suprem difuzat de PRO TV.

Iubitul Ștefaniei Stănilă vorbește pentru prima oară cu presa. Ce zice despre faimoasa lui parteneră: „Va fi în ultimii cinci”

Lucas ne-a zis ce l-ar deranja foarte tare dacă ar vedea la televizor legat de iubita lui, dar și până unde crede că va ajunge în competiție. Tânărul speră ca Ștefania Stănilă să prindă un loc printre ultimii care vor rămâne în acest concurs. Culmea, nu zice clar că va câștiga, cu toate că nădăjduiește, dar e de părere că va prinde un loc în top 5, în cele din urmă.

„Cred că se descurcă foarte bine pentru început. Am foarte mare încredere în ea că va fi din ce în ce mai bună. Eu cred că va fi în ultimii cinci”, a declarat iubitul Ștefaniei Stănilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

Luca ne-a mai transmis și ce consideră, din punctul său de vedere, că e cumplit de suportat pentru Ștefy la Survivor All Stars. Ca majoritatea concurenților, foamea crede că o poate destabiliza. În plus de asta, iubitul Ștefaniei Stănilă susține că și dorul de casă e greu de gestionat.

Băiatul mizează pe calmul de care Ștefania Stănilă a dat dovadă și în sezonul anterior în care a participat. Fosta gimnastă nu e o fire conflictuală și cu siguranță va încerca să se țină departe de scandaluri.

„Nu cred că va avea războaie cu concurenții. Ștefania este o persoană plăcută, care nu intră în scandaluri. Evident, dacă va fi nevoie pentru a rămâne în competiție, cu siguranță ar fi posibile să facă niște alianțe”, ne-a spus Lucas Trestian.

„Aș putea fi gelos”

Întrebat cum ar reacționa dacă ar vedea-o pe Ștefania Stănilă apropiindu-se ”nepermis” de mult de vreun alt companion, Lucas a ținut să ne spună că dacă ar exista motive reale de gelozie, în mod clar nu s-ar simți foarte confortabil, mai ales că nu poate interveni cu nimic din fața micului ecran. Tânărul are, însă, încredere în iubita lui, pe care o iubește nespus de mult. Nu crede că bruneta va călca strâmb.

„Nu cred (n. red.: că se va apropia mai mult decât e necesar de vreun băiat). Dacă se va întâmpla, cu siguranță aș putea fi gelos. Nu cred că este cazul ei și nici contextul potrivit”, ne-a mai spus iubitul Ștefaniei Stănilă.

Ștefania Stănilă a fost una din cele mai bune participante de la Survivor 4, însă în se pare că întâmpină câteva dificultăți. La momentul actual, Ștefy se află abia pe locul 17 în topul celor mai eficienți pe trasee. A reușit, totuși, să îi întreacă pe , TJ Miles, Alexandra Ciomag și

Mai precis, are un procent al eficacității de 40%, poziționată imediat sub Cătălin Moroșanu (41%). Din 15 meciuri pe care le-a jucat, Ștefania Stănilă a reușit să se impună în doar șase. Cu alte cuvinte, până azi, 6 februarie 2024, vedeta are nouă înfrângeri.