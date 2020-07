Iulia Albu nu îl iartă pe Lino Golden: „E mult prea fake”. Nici Adelina Pestrițu nu a scăpat de critici

Cu umorul usturător care o caracterizează, Iulia Albu nu ezită să analizeze ținutele celor mai cunoscute și apreciate figuri ale showbiz-ului românesc, chiar dacă de cele mai multe ori își atrage antipatia „victimelor” sale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De curând, în vizorul controversatei creatoare de modă a intrat Lino Golden, însă nu neapărat pentru modul în care alege să se îmbrace, ci pentru un accesoriu nelipsit din aparițiile sale publice. Este vorba despre fațetele dentare, devenite o adevărată modă printre celebrități.

Fosta soție a lui Mihai Albu este, însă, de părere că albul lor imaculat nu li se potrivește tuturor, motiv pentru care ar trebui să se gândească de două ori înainte să apeleze la el. Și nu e vorba aici doar de „copilul adoptiv” al lui Alex Velea, ci și de Adelina Pestrițu, care în ultimii ani s-a transformat într-un adevărat influencer.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iulia Albu, critici dure pentru Lino Golden și Adelina Pestrițu din cauza fațetelor dentare

„E mult prea fake, sunt un cuplu potrivit aș putea spune. Credeam că numai Dorian face așa ceva. Chestia cu fațetele nu e pentru toată lumea, e foarte urât să fie atât de albi tot timpul.

O dantură frumoasă nu înseamnă niște fațete imaculate, care de multe ori nu se potrivesc cu persoana care le poartă”, a explicat Iulia Albu în cadrul emisiunii prezentate de Cătălin Măruță. Cât despre ținutele purtate de cei doi, designerul nu a avut altceva decât cuvinte de laudă.

ADVERTISEMENT

Andreea Bănică, atac dezlănțuit la adresa creatoarei de modă care până nu demult îi era prietenă

Dacă Lino Golden nu a reacționat în niciun fel criticilor venite din partea Iuliei Albu, Andreea Bănică a declanșat un război în toată regula, deși până nu demult cele două erau prietene apropiate și își dezvăluiau toate secretele. Deranjată de afirmațiile designerului, artista i-a răspuns de fiecare dată la fel de acid, transformând rețelele de socializare într-un adevărat câmp de luptă.

În plus, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Andreea nu s-a sfiit să spună ce crede cu adevărat despre fosta sa prietenă. După un atac dezlănțuit din care nu au lipsit termeni precum „perversă” și „prefăcută”, cântăreața a susținut că între cele două nu mai există nicio cale de împăcare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„E o perversă și o prefăcută! Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram, pe rețelele sociale. Am fost prietene bune la un moment dat.

Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Dar m-am înșelat crunt. Eu sunt de părere că oamenii trebuie să fie onești, nu prefăcuți. Asta e ea, n-ai ce să-i faci”, s-a destăinuit Andreea Bănică

ADVERTISEMENT