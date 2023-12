Iulia Albu dă de pâmânt cu Anamaria Prodan, după America Express: „Îl poate arde de Crăciun”

Iulia Albu a reacționat în urma declarațiilor făcute de Anamaria Prodan despre ea, după ce fashionista a fost acuzată că a râs de ea la America Express. Ce spune creatoarea de bijuterii în urma comentariului făcut de Prodanca la adresa ei?

Iulia Albu, reacție după ce Anamaria Prodan a terfelit-o

Nemulțumirea impresarei a fost cauzată de o remarcă pe care Iulia Albu a făcut-o la adresa ei, în cadrul emisiunii America Express, unde Prodan a avut o apariție episodică. Iulia a spus că maioul tetra cu care s-a afișat femeia de afaceri în a ieșit din modă de 23 de ani. a făcut această observație în stilul ei caracteristic, însă Prodancei nu i-a picat tocmai bine.

Anamaria a reacționat public și a spus că nu vrea să îi acorde prea multă importanță Iuliei Albu. A amintit de perioada când vedeta apărea în ținute excentrice, cu găina pe cap, perioadă în care ar fi fost de partea ei. Iulia Albu a fost contactată de FANATIK pentru a comenta ieșirea pe care Prodanca a avut-o la adresa ei, oferindu-i și un sfat gratuit acum, de sărbători: să ardă acel maiou!

Iulia a ținut, în același timp, să îi facă și o urare frumoasă, spunând că îi dorește să aibă parte de sărbători frumoase, dincolo de orice glumă sau ironie. Când a auzit ce a spus Anamaria despre ea, Iulia Albu a izbucnit în râs și a spus că i se pare suspect că impresara vorbește atât de mult despre ea, dat fiind că declarase că nu vrea să îi acorde prea mare atenție.

„Vorbește suspect de mult despre mine doamna Prodan. Maioul îl poate arde de Crăciun”

„Pentru o persoană căreia nu-i pasă de nimeni altcineva, vorbește suspect de mult despre mine doamna Prodan. Îi doresc sărbători foarte frumoase. Îi doresc multă liniște sufletească”, este reacția pe care a avut-o Iulia Albu la spusele Prodancăi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întrebată dacă e adevărat ce a spus Anamaria Prodan și anume că i-a fost aproape într-o perioadă când era ținta criticilor, Iulia a fost fermă. „Nici nu vreau să comentez chestia asta. Mi se pare ridicol. Maioul îl poate arde de Crăciun sau de Anul Nou. În alte părți se practică.

S-a întâmplat și la America Express, unde am ars niște păpuși. Asta a fost deja difuzat acum o săptămână, cred. Este un ritual și la spanioli. Și în Ecuador parcă… Oricum țin să spun că îi doresc sărbători frumoase”, a completat Iulia Albu, pentru FANATIK.

Ce a spus Prodanca despre Iulia?

Ce a spus, mai precis, Anamaria Prodan în urma comentariului făcut de Iulia Albu despre maioul ei? „Eu sunt Anamaria Prodan și nu am cum să dau atenție acestor doamne. Îmi aduc aminte însă că am ajutat-o în viața asta pe această doamnă enorm. Sunt mândră de acest lucru. Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție.

I-am luat apărarea! Așa se vede caracterul oamenilor. Cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce, se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața. Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!”, este o parte a declarației făcute de Prodanca la adresa Iuliei Albu,