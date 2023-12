Cum o cheamă, de fapt, pe Iulia Albu. Concurenta de la America Express avea alt nume înainte de căsătoria cu Mihai Albu

Cum o cheamă, de fapt, pe Iulia Albu. Concurenta de la America Express avea alt înainte de căsătoria cu Mihai Albu. Cei doi s-au cunoscut când vedeta era în al treilea an la Facultatea de Drept din București.

Care e numele real al Iuliei Albu. Participanta de la America Express se numea altfel înainte de mariajul cu Mihai Albu

Care e numele real al Iuliei Albu. Participanta de la America Express se numea altfel înainte de mariajul cu Mihai Albu cu care a fost căsătorită timp de 8 ani și împreună cu care a devenit mama unei fete, Mikaela.

După destrămarea căsniciei stilista și-a dorit să păstreze numele de familie al creatorului de pantofi și de atunci nu s-a mai recomandat deloc cu numele de fată. Puțină lume știe că înainte de nuntă se numea Voichița.

Mai mult, fostul partener de viață este cel care o numește în felul acesta, mai ales că nu sunt într-o relație tocmai bună. Iulia Albu i-a cerut la un moment dat să nu-i mai pomenească numele pe post, deși este numele său.

Ce relație are Iulia Albu cu părinții săi

Iulia Albu a făcut o serie de dezvăluiri despre relația pe care o are cu părinții săi, care s-au îndepărtat de ea odată cu mariajul cu renumitul creator de pantofi, Mihai Albu. Familia nu a fost niciodată de acord cu fostul soț care este mai mare cu 19 ani decât stilistă.

În prezent, nu are o legătură prea bună cu cei dragi, ci mai degrabă este una rece. Frumoasa blondină a recunoscut că mama și tatăl său nu sunt deloc mândri că a renunțat la avocatură în favoarea modei.

„Mi i-aș dori aproape, chiar dacă nu aplaudă alegerile pe care le fac. Cred că nimic și nimeni pe această lume nu ar trebui să te țină departe de ceea ce iubești. Și îmi asum. Sunt Iulia Albu și în acest Crăciun îmi doresc să-mi îmbrățișez părinții.

Părinţii mei s-au îndepărtat foarte mult de mine, ca urmare a căsătoriei mele cu Mihai. Ei nu au fost niciodată de-acord, nici nu au vrut să vină la nuntă, în primul rând, din cauza diferenţei de vârstă dintre noi, aproape 19 ani.

Au fost mult mai multe probleme. Toată lumea are impresia că eu am fost căsătorită cu un milionar, dar eu am fost căsătorită cu un om normal, cu nişte venituri mai mult decât modeste”, spunea Iulia Albu în trecut, notează .

Fosta jurată de la Bravo, ai stil susține că nu ar fi ajuns la căsătoria cu Mihai Albu dacă familia sa nu s-ar fi opus atât de mult. Le înțelege reacția acum și este conștientă că părinții și-au dorit tot ce este mai bun pentru ea.