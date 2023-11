Iulia Albu și Mike au apelat terapeut pentru a-și salva relația după America Express: „Ne-am certat și n-am mai mers”

Iulia Albu și Mike au mărturisit că nici acum nu le merge extraordinar în relația. Urmările experienței din America Express încă se mai văd și au încercat să meargă și la terapie de cuplu.

Cum se înțeleg Iulia Albu și Mike după America Express

Pentru Iulia Albu și Mike experiența America Express nu a fost așa cum se așteptau. De la televizor, s-a văzut faptul că relația lor are anumite probleme, iar telespectatorii au criticat dur comportamentului bărbatului față de vedetă.

ADVERTISEMENT

Nici Iulia nu a fost foarte fericită cu felul în care a fost tratată, astfel că, după revenirea în țară, Totuși, după șase săptămâni și-au mai dat o șansă.

Cu toate acestea nici acum nu este totul roz între ei, drept dovadă urmăresc emisiunea cu martori și au momente în care se ceartă pentru ceea ce s-a întâmplat în competiție, căci retrăiesc acele clipe.

ADVERTISEMENT

„Mai avem momente când ne uităm la emisiune și ne mai ciondănim, mai mult eu”, a dezvăluit Iulia Albu pentru De altfel, vedeta chiar se spunea înainte de plecarea în America Express că

Mike își recunoaște greșelile

Pe de altă parte, Mike recunoaște că a greșit mult față de Iulia Albu și înțelege de ce lumea îl trage acum la răspundere. „Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două.

ADVERTISEMENT

(…) Din nefericire, problema cea mai mare din toată joaca asta este că în momentul acela nu am fost pe fază să iau lucrurile într-un fel mai calm și light. Le-am văzut direct, cu roșu în fața ochilor”, a spus Mike.

Totodată, Iulia Albu și Mike au mers și la terapie de cuplu după America Express, dar s-au certat și acolo. Ne-am certat de vreo două ori acolo și n-am mai mers”, a dezvăluit bărbatul, iar Iulia a continuat.

ADVERTISEMENT

„Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei de fapt nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit ‘uite, mai sunt și alții ca noi’”, a completat Iulia Albu.