Iulia Neacșu, revelația filmului românesc! Cât de greu este să fii actor la noi în țară: „A fost o provocare să încep”

! Asta putem spune despre tânăra actriță care deja a ajuns și la Hollywood. Iulia are o mulțime de proiecte în România, este tânără și ambițioasă și dornică să ajungă și pe culmile succesului internațional! FANATIK a stat de vorbă cu actrița Iulia Neacșu și a aflat care sunt planurile sale de viitor, dar și ce proiecte noi pregătește. De asemenea, Iulia ne-a povestit, în exclusivitate, cât de grea este meseria de actor, în România, dar și cum au fost începuturile ei în această lume.

Iulia Neacșu, totul despre actorie și debutul în lumea filmului și a teatrului

Deși țara noastră se poate lăuda cu , din generația de aur, cea veche, iată că și cei mai tineri și talentați îi prind din urmă! Este și cazul Iuliei Neacșu, care la numai 26 de ani a ajuns să joace alături de Willem Defoe și să bifeze apariții de Hollywood. De asemenea, tânăra actriță poate fi văzută și în producția „Pup-o Mă”. În exclusivitate, Iulia Neacșu ne-a povestit tot ce înseamnă viața de actriță, pe cine admiră, cu cine i-ar plăcea să joace și cât de greu i-a fost să aleagă acest drum.

Iulia, cine ești tu? Ce trebuie să știe oamenii despre tine?

– Cred că oamenii ar trebui să știe despre mine că sunt o persoană pasionată și dedicată muncii mele, mereu în căutare de noi oportunități și experiențe noi in domeniul actoriei. Îmi place foarte mult să fac sport, să călătoresc și să cânt la diverse instrumente muzicale. Iar în timpul liber, mă bucur de jocuri video.

Iulia Neacșu: „Sunt mulți actori care au început de la zero”

Cât de greu este să mai faci astăzi actorie? Ție cât de greu ți-a fost să faci parte din lumea asta, să iei totul de la 0 și să prinzi startul?

– Este o carieră foarte competitivă și cerințele sunt mari. Cu multă muncă și determinare, orice tânăr poate să facă parte din această lume. Pentru mine, a fost o adevărată provocare să încep. Până în ultima clipă am vrut să dau admiterea la Facultatea de Psihologie. Am avut noroc de faptul că în jurul meu au fost mereu oameni care au avut încredere în mine și care m-au susținut. Sunt mulți actori care au început de la zero și au reușit să ajungă departe. Acest lucru necesită o oarecare încăpățânare, ambiție și perseverență. În cele din urmă, succesul în această profesie depinde de o combinație de talent, abilități, antrenament și noroc.

Te vezi făcând asta pentru tot restul vieții?

– Da, mă văd făcând asta pentru tot restul vieții. Nu cred că sunt bună la altceva. Sunt genul de persoană care nu suportă rutina, iar meseria asta îți oferă oportunitatea ca în fiecare zi să faci ceva total diferit. Este o modalitate de a explora o gamă largă de emoții și de a comunica mesaje puternice prin intermediul personajelor pe care le interpretez.

Iulia Neacșu: „Îmi place să lucrez într-un mediu creativ”

Sunt fascinată de arta de a crea și de a da viață unor personaje credibile și complexe care pot inspira și influența publicul. În plus, îmi place să lucrez într-un mediu creativ, să colaborez cu alți actori, regizori și echipe de producție pentru a crea o experiență autentică și captivantă pentru spectatorii noștri. Îmi oferă posibilitatea de a fi în contact cu oameni din diverse medii și culturi și de a împărtăși povești care pot schimba perspectiva sau gândirea cuiva, iar artiștii, pot contribui la o lume mai bună prin intermediul artei și al performanței.

Dacă ar fi să numești 5 actori de la noi care îți plac cel mai mult și pe care îi admiri cel mai tare, pe cine ai numi? Și spune-mi și de ce. Dar din străinătate?

– Din România, aș numi pe Bogdan Zholt, Vlad Ivanov, Ofelia Popi, Mirela Gorea și Carmen Tănase. Sunt actori talentați, pe care îi admir enorm, iar carierele lor sunt impresionante. Din străinătate, îi admir foarte mult pe Cate Blanchett, Christoph Waltz, Anthony Hopkins, Joaquin Phoenix și Emma Thompson.

A jucat la Hollywood alături de Willem Dafoe

Cum a fost să joci cu Willem Dafoe? Despre el mereu s-a vorbit că este unul dintre cei mai expresivi actori, mai ales atunci când a avut roluri cu tentă negativă. Tu cum ai simțit experiența cu el?

– În primul rând, de-abia când am avut prima lectură mi-am dat seama că eu am luat acel rol. Am avut mari emoții, încă mai avem de filmat pentru acest lungmetraj. Am întâmpinat mici probleme din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, dar abia așteptăm să continuăm. Willem Dafoe nu este doar un actor incredibil, dar este și un om minunat.

Este mereu curios, foarte energic și pozitiv, este practic imposibil să ai o zi proastă atunci când lucrezi cu el. Am vorbit foarte mult cu Willem despre teatru și Romania, o țară de care a ajuns să se îndrăgostească rapid.

Iulia Neacșu, reprezentații în numeroase piese de teatru

Ce proiecte noi pregătești? Unde te pot vedea oamenii?

– Tocmai am scos o nouă premieră „Frumosul și Bestiile” la FF Theatre, iar acum am intrat în repetiții pentru un nou proiect „Billboard” la Teatrul Nou. De asemenea, spectacolul „Cât te ține tinerețea?” o să revină pe scenele teatrelor din țară, sub o formă unică în România. Cea mai bună modalitate pentru public să ramână la curent cu munca mea este legată, în continuare, de rețelele de socializare.

Însă, recomand cu căldură și câteva spectacole în care mă pot vedea : „Povești de familie” de la Teatrul Nou, „Cine pe cine răpește pe cine” la FF Theatre, „All you need is LUV” la Teatrul În Culise și „Omul cu mârțoaga” la Teatrul George Ciprian din Buzău.

Cum este să fii, în România, un actor la început de drum? În toate proiectele în care ai participat, ai fost mulțumită de partea financiară?

– Este o provocare să fii actor la început de drum în România. Cred că e important să continui să muncești din greu și să-ți dezvolți abilitățile și conexiunile în industrie. Au fost momente în care am vrut să mă las de această meserie… Dar m-am gândit mereu la ceea ce m-a făcut să încep.

„Uneori e dificil să câștigi bani suficienți din actorie în România”

Am crezut și cred cu tărie în continuare că arta vindecă oameni. Iar eu încerc, pe cât posibil, să schimb ceva în oameni cu fiecare rol pe care îl interpretez, iar aceștia să plece acasă cu o învățătură. În ceea ce privește partea financiară, uneori poate fi dificil să câștigi bani suficienți din actorie în România, dar mă concentrez mai mult pe bucuria și satisfacția de a face ceea ce iubesc. Cumva, noi cei care urmăm o meserie vocațională, avem măcar bucuria de a face ceea ce ne dorim.

Te-ai vedea în postura în care să te rupi de tot și de toate și să iei calea actoriei din străinătate?

– Îmi place să explorez noi oportunități în actorie și nu exclud posibilitatea de a lucra în străinătate in viitor. M-am gândit de câteva ori dacă să plec definitiv în Italia sau în Anglia. Cu toate acestea, România este țara mea și sunt foarte atașată de cultura noastră… De oamenii calzi de aici și de industria noastră, atât cea cinematografică, cât și cea teatrală.

Iulia Neacșu: „E important să ai o deschidere pentru a învăța mereu”

Care crezi, după părerea ta, că sunt calitățile pe care trebuie să le aibă un om, ca să devină actor. Tu ce simți atunci când primești un rol? O mai simți alături pe Iulia sau începi să te contopești cu personajul?

– Cred că pentru a deveni actor, este important să ai pasiune pentru acest domeniu. De asemenea, să ai o bună capacitate de a empatiza și a te pune în pielea personajelor, o mare capacitate de muncă. Și, bineînțeles, capacitatea de a fi spontan și creativ. De asemenea, cred că este important să ai o deschidere pentru a învăța mereu. Să fii perseverent și dispus să îți asumi riscuri. Atunci când primesc un rol, simt o combinație de emoții. Trec de la entuziasm și bucurie, la anxietate și presiune. Încerc sa înțeleg personajul din toate punctele de vedere și să îmi fac propriile mele idei și interpretări.

„Mă simt responsabilă să-mi fac treaba cât mai bine”

Apoi, încep să mă pregătesc, să studiez și să încerc să înțeleg personajul… Să-i înțeleg gândurile si emoțiile și să „îi dau viață”. În primul rând, mă simt onorată și recunoscătoare pentru faptul că am primit oportunitatea de a îmbrățișa un nou personaj și de a explora lumea acestuia prin interpretare. În același timp, mă simt responsabilă să îmi fac treaba cât mai bine posibil! Să ofer publicului o experiență autentică și memorabilă. Acest lucru poate fi copleșitor, dar și motivant. Cu fiecare rol pe care îl abordez, simt că îmi dezvolt abilitățile și aprofundez pasiunea pentru actorie.

Cu ce mari actori visezi să joci într-o producție?

– Îmi doresc să joc alături de foarte mulți actori talentați și experimentați, precum cei pe care i-am menționat mai sus. Îi admir foarte mult și cred că aș putea învăța multe lucruri de la ei. Până acum, am avut de învățat de la fiecare actor și regizor cu care am lucrat. Am încercat pe cât posibil să îmi aleg proiectele cu grijă. Țin foarte mult la toți oamenii care au parcurs acest drum alături de mine.