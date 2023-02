Iulia Vântur, repaus forțat. Programul haotic a epuizat-o: „M-am îmbolnăvit”

Iulia Vântur nu se poate bucura așa cum și-ar fi dorit de luna iubirii și asta pentru că, pe lângă programul foarte aglomerat, se confruntă și cu probleme de sănătate. Iubita lui Salman Khan a făcut mai multe declarații despre subiect în cadrul unei apariții tv.

Iulia Vântur se confruntă cu probleme de sănătate. Ce a dezvăluit starul internațional

Deși se bucura de succes și pe meleagurile autohtone, fiind dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune de la noi din țară, Iulia Vântur a hotărât în urmă cu câțiva anii să lase totul în urmă și să înceapă o viață nouă.

Vedeta s-a mutat în India, acolo nu doar că , dar a și format un cuplu cu unul dintre cei mai râvniți bărbați ai lumii, Salman Khan- despre care Iulia Vântur a făcut chiar și un film documentar.

Acum, programul româncei este mai mult decât încărcat, apare în filme atât în Londra, cât și în Turcia, are turnee muzicale chiar și în Statele Unite ale Americii și filmează pentru videoclipurile pieselor pe care le lansează.

În aceste condiții, Iulia Vântur găsește cu greu timp pentru relaxare și nici măcar nu a apucat să se bucure de luna iubirii, după cum chiar ea a dezvăluit în cadrul emisiunii Vorbește lumea. Mai mult, se confruntă și cu probleme de sănătate.

„Cum serbezi luna iubirii?”, a întrebat-o Lili Sandu. „Muncind, deși în ultimele zile nu am mai putut să muncesc, am ieșit din circuit, nu am avut încotro, tocmai pentru că probabil eram mult prea epuizată și nu am avut grijă de mine cum trebuie.

Au fost multe proiecte pe care a trebuit să le ducem la bun sfârșit, așa că am fost puțin cam prea ocupată în ultima vreme. De asta cred că am și răcit, m-am și îmbolnăvit. Altfel e ok, revin în câteva zile”, a răspuns Iulia Vântur, conform

Iulia Vântur nu a sărbătorit nici Valentine’s Day

De altfel, . Vedeta a mărturisit la momentul respectiv că atât ea, cât și actorul, au un program încărcat și nici nu pot ieși în oraș.

„Se sărbătorește, evident, dar…depinde. Dacă îți imaginezi că putem ieși, așa, la masă să fim deranjați…Eu mâine am și filmare. Muncim și după aia ne mai relaxăm. Jur că nu ne-am făcut planuri”, a explicat Iulia Vântur în emisiunea lui Cătălin Măruță.