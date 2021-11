Ce mai face Iuliana Doroftei, câștigătoarea de la Bravo, ai stil! A plecat definitiv din România

Câștigătoarea de la Kanal D a căpătat un plus de imagine după ce a apărut în emisiunea moderată de Ilinca Vandici. Ea este foarte activă pe social media, unde ține legătura cu fanii.

Frumoasa vorbește foarte des cu urmăritorii cărora le-a transmis că a plecat definitiv din România și s-a stabilit la Londra, acolo unde locuiește deja de câțiva ani.

Iuliana Doroftei se bucură de cariera de model și are numeroase colaborări cu designeri români, pentru care prezintă în continuare.

Iuliana Doroftei, o viață departe de România. Ce face în prezent câștigătoarea de la Bravo, ai stil

Iuliana Doroftei se fotografiază în cele mai îndrăznețe ținute, dar și în locații exclusiviste. Pe lângă munca de influencer, tânăra s-a înscris și la facultate, iar primul an l-a terminat cu 10 pe linie.

„Am și un loc de muncă și am strâns și suma de bani pe care mi-o propusesem. Am terminat primul an de facultate cu 10”, a mărturisit câștigătoarea de la „Bravo, ai stil”, pe .

Fosta concurentă de la Kanal D susține că viața i s-a schimbat radical după participarea la emisiunea de modă și stil. spune că nu mai este persoana dinainte.

Mai mult decât atât, bunul simț este cel care o caracterizează și acum pe frumoasa șatenă, care susține că nu se recunoaște atunci când privește în urmă.

„Diferența este de la cer la pământ. Eu nu mă mai recunosc când mă uit la emisiune. Eram foarte naivă și aveam mult prea mult bun simț.

Nu că acum nu aș fi la fel, dar cu siguranță aș răspunde altfel tuturor nedreptăților și nu aș mai accepta ca altă concurentă să își bată joc de mine.

De frica de a nu deranja, lăsam foarte mult de la mine și asta era o mare greșeală. Oricum, pe psihic eram varză, nu dormeam, mâncam ce apucam și mă simțeam singură”, a mai spus Iuliana Doroftei, în social media.