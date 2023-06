Iuliana Luciu e DJ Lucille și mixează în cluburi exclusiviste! Ce zice despre Nicoleta Luciu: ”Avea activităţi diferite”

Iuliana Luciu a bifat până în prezent numeroase roluri ca actriţă, dar şi joburi în televiziune. La 18 ani apărea deja pe marile ecrane, într-un film alături de Vacanţa Mare. Şi deşi împarte numele cu sora sa mai mare, Nicoleta Luciu, Iuliana s-a făcut remarcată pe propriile puteri. De ceva timp, şi-a descoperit o iar acum este un DJ în plină ascensiune cu succes atât în ţară, cât şi peste hotare.

Iuliana Luciu a învăţat de la zero cum să devină un DJ de succes. Acum călătoreşte în toată lumea şi mixează la evenimente în faţa a mii de oameni

Iuliana Luciu este acum DJ Lucille şi mixează în cluburile de fiţe de pe litoralul românesc, dar şi în cluburi exclusiviste din întreaga lume. Bruneta povesteşte în exclusivitate pentru FANATIK cum a reuşit să-şi transforme pasiunea în meserie şi cât de greu a fost să înveţe totul de la zero.

ADVERTISEMENT

Şi deşi a cunoscut rapid succesul ca DJ, nu are de gând să renunţe la cariera în televiziune. Telespectatorii o pot vedea în continuare în emisiunea “Preţul cel bun”, alături de Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu.

Nu spune nu nici meseriei care a consacrat-o. Şi, spune ea, s-ar întoarce oricând la actorie pentru un rol care să-i permită să demonstreze tot ce a învăţat de la marii actori ai ţării alături de care a avut prilejul să joace.

ADVERTISEMENT

Nu de puţine ori a declarat că îşi doreşte să fie şi chiar dacă acest lucru nu s-a întâmplat până acum, Iuliana se declară fericită cu 6 nepoţei. Actriţa dezvăluie care este relaţia cu sora sa mai mare, Nicoleta, dar şi care dintre surorile Luciu era răsfăţata familiei în copilărie.

De ce s-a apucat Iuliana Luciu de DJ-ială: “Am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează”

Cum ţi-a venit ideea cu DJ Lucille şi de unde pasiunea pentru platane?

– Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica şi provocările. Am văzut câte emoţii se transmit prin muzică şi am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează şi să le transmit şi eu din energia mea. Am început să fac cursuri de DJ-ing, am învăţat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player şi mixer. Aşa am descoperit cât de mult îmi place să mixez.

ADVERTISEMENT

Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părţile lumii şi să văd cum se bucură de muzica mea şi să văd că se distrează pe ea, exact cum mi-am dorit. Dar şi să intru în contact cu industria muzicii electronice, să întâlnesc artiști şi DJ, dar să şi lucrez cu diverși producători.

“A fi DJ necesită timp şi muncă care nu e vizibilă din exterior”

Spuneai că este un proiect de suflet pentru tine, pentru care ai muncit din greu… Ce a presupus această muncă?

ADVERTISEMENT

– Trebuie să recunosc că nu e o cale simplă. Evident dacă vrei să faci lucrurile profi şi cum trebuie. A necesitat şi necesită timp şi muncă care nu e vizibilă din exterior. De la studio şi producții muzicale, până la research continuu de muzică. Până la a pune brandul la punct, inclusiv tot ce e legat de comunicare, programarea lansărilor de piese. Mă bucur ca nu am timp sa mă plictisesc.

ADVERTISEMENT

Povesteşte-ne te rog cum ai ajuns să mixezi la evenimente în Monte Carlo?

– Managementul meu se ocupă de booking. La Monaco mi-am făcut lansarea ca DJ şi sunt sigură ca mi-a purtat noroc locul.

Iuliana Luciu şi-a transformat pasiunea în meserie: “Mixez în foarte multe locuri, lansez piese”

A fi DJ este doar o pasiune pentru tine sau poate fi considerată deja o meserie?

– La început a fost din pasiunea pentru muzică, dar având în vedere că sunt invitată să mixez în foarte multe locuri, că lansez piese, că se organizează campuri de muzică la care particip pentru a compune piese, şi multe altele, o consider deja meserie.

Care este ţelul tău din acest punct de vedere, te vezi mixând pe o scenă anume, la un anume festival?

– Îmi doresc ca Lucille să fie peste tot. Sunt multe locaţii pe care vreau să le bifez.

Ai bifat până acum numeroase proiecte de televiziune.. Care rămâne proiectul tău de suflet?

– Toate proiectele din care fac parte au un loc în sufletul meu, îmi este greu să aleg pentru că sunt diferite experienţe şi emoţii.

Iuliana Luciu nu renunţă la televiziune: “Ambele meserii sunt complementare, nu mă împart între ele”

Ai fi dispusă să renunţi la televiziune şi dacă da, pentru ce anume?

– Ce fac acum este tot ceea ce mă reprezintă si mă pasionează! Iubesc ce fac, fie că vorbim de muzică sau de televiziune, chiar sunt norocoasă, iar ambele “meserii” sunt complementare, nu mă împart între ele. Reuşesc să le fac pe amândouă fără să se suprapună.

Iuliana Luciu a debutat ca actriţă la 18 ani: “A fost o experienţă frumoasă să fiu în toate cinematografele din ţară”

Înainte de televiziune, a fost însă actoria… Îţi mai aminteşti cum ai luat primul casting şi cum ţi-ai făcut debutul în actorie?

– Primul rol a fost în filmul “Trei frati de belea” cu Vacanta Mare, aveam 18 ani. A fost o experienţă frumoasă să fiu în toate cinematografele din ţară, interpretând un rol într-un film de succes. Îmi aduc aminte că la casting eram câteva sute de fete. M-am bucurat enorm când m-au sunat să îmi spună că eu am luat castingul.

Pentru ce rol sau proiect ai reveni la actorie?

– Actoria a rămas în inima mea. Aş juca cu drag orice rol care m-ar face să pun în practică tot ce am învăţat de-a lungul a 6 ani, timp în care am jucat cu mari actori ai ţării noastre şi de la care am învăţat tot ce ştiu.

Care a fost cea mai mare provocare din cariera ta de până acum?

– Cea mai recentă provocare a fost să mixez pentru peste 3000 de oameni la un eveniment de succes în Egipt unde am fost invitată.

Iuliana Luciu, despre motivul pentru care nu a devenit mamă până acum: “Dumnezeu are alte planuri”

Nu de puţine ori ai declarat că ţi-ai fi dorit să fii o mamă tânără. Îţi pare rău că nu ai avut copii până acum?

– Am 6 nepoti pe care îi iubesc şi dacă Dumnezeu nu a considerat că a trebuit să fac copii până acum înseamnă că are El are alte planuri pentru mine.

Nu eşti mămică, dar eşti mătuşă… Care este relaţia ta cu copiii Nicoletei? Cât de des apuci să-i vezi?

– Mă înţeleg foarte bine cu nepoţii mei, vorbim des pe video, deci ne vedem mereu.

Care dintre surorile Luciu era răsfăţata familiei în copilărie

Cu sora ta cum te înţelegeai în copilărie? Cine era mai năzbătâioasă şi cine mai cuminte?

– Mă înţelegeam foarte bine cu Nicoleta, doar că ea avea activităţi diferite faţă de ale mele. Fiind diferenţă de vârstă între noi, nu aveam acelaşi program.

Aţi făcut trăsnăi împreună?

– Nu prea.

Ai fost vreodată certată de părinţi din cauza Nicoletei pentru că era sora mai mare?

– Eu fiind mezina familiei eram cea mai răsfăţată, nu mă certau deloc.

V-a unit pe voi, ca surori, faptul că tatăl era agresiv în copilărie şi nu aţi crescut tocmai cu dragostea de care aveaţi nevoie?

– Am fost unite din simplul fapt că suntem surori şi că ne iubim. Toţi fraţii sunt uniţi între ei, aşa mi se pare normal.

Iuliana Luciu, despre relaţia cu sora mai mare: “Nicoleta mă susţine în tot ce fac, îmi dă sfaturi şi este alături de mine”

Care este relaţia ta cu Nicoleta acum, este persoana la care apelezi atunci când ai nevoie de sfaturi?

– Ne înţelegem foarte bine, vorbim mult la telefon şi când avem ocazia, ne şi vedem. Mă susţine în tot ce fac, îmi dă sfaturi şi este alături de mine ori de câte ori am nevoie.

Ce te vezi făcând peste 10 ani?

– Sunt sigură ca peste 10 ani voi face exact ce fac şi acum, adică ce mă face fericită şi împlinită.