Iuliana Luciu, schimbări în carieră. Ce domeniu o atrage acum pe sora Nicoletei Luciu

Vedeta de la Prețul cel bun a făcut mai multe schimbări în în ultima perioadă. Ce domeniu o atrage acum pe sora Nicoletei Luciu, care muncește din greu pentru a-și atinge scopul. Vedeta nu ia nicio pauză.

Iuliana Luciu, modificări în parcursul profesional. Care este zona care îi place cel mai mult

Iuliana Luciu a făcut o serie de modificări în parcursul profesional și a dezvăluit care este zona care îi place cel mai mult. Frumoasa șatenă este atrasă de industria muzicală și chiar a ajuns să fie un DJ foarte cunoscut.

Numele sub care performează la platane este Lucille, vedeta precizând că adoră muzică de când era foarte mică. A făcut mai multe cursuri și s-a perfecționat în domeniu, dovadă că a descoperit că îi place enorm acest hobby.

„Pasiunea pentru muzică a fost de mică. Iubesc muzica și provocările. Am văzut câte emoții se transmit prin muzică și am vrut să primesc energia frumoasă a oamenilor care se distrează și să le transmit și eu din energia mea.

Așa a luat naștere Lucille. Am început să fac cursuri de dj-ing, am învățat totul de la zero, ce face fiecare buton de pe player și mixer. Așa am descoperit cât de mult îmi place să mixez.

Am luat aceste cursuri în serios pentru că sunt profesionistă din fire. Cu toate că sunt la început, am avut plăcerea să călătoresc ca DJ, să întâlnesc public din toate părțile lumii”, a declarat Iuliana Luciu într-un interviu pentru .

Iuliana Luciu, concentrată pe cariera de DJ

Iuliana Luciu este concentrată în momentul de față pe cariera de DJ, dar poate fi urmărită în continuare la Prețul cel bun, de la Antena 1. este bucuroasă că oamenii se distrează pe muzica sa.

Și-a dorit să se întâmple acest lucru și dorința i s-a îndeplinit. În plus, vedeta a avut ocazia să intre în contact cu oameni din industria muzicală electronică și a întâlnit artiști și DJ importanți din țară și din străinătate.

Mai mult, a lucrat cu diverși producători din România, dar și din afara granițelor țării. În altă ordine de idei , Iuliana Luciu spune că are multe dorințe în momentul de față și lucrează să le vadă împlinite cât mai curând.

„Lucille are pregătite multe surprize frumoase. Pe lângă cele două piese, Serotonin și Let’s do it, lansate deja, vor urma și altele, care sunt deja pregătite”, a mai spus sora mai mică a Nicoletei Luciu, pentru aceeași sursă.